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कोर्ट में बड़े मामले: 3 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश, साइबर ठगी के आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीजीपी राजीव शर्मा और डीआईजी साइबर क्राइम वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. डीजीपी ने कहा कि घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसमें और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं. मामले में विदेश में बैठे याचिकाकर्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के आधार पर अपराध की गंभीरता में कमी नहीं आती है.

साइबर ठगी के आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित: राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 83 लाख रुपए की ठगी करने से जुड़े मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नवीन तेमानी की ओर से दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा कि खातीपुरा से खिरणी फाटक को जोड़ने वाली रोड पर अतिक्रमण है. कई भूखंड रोड पर ही स्थित हैं और उन्हें हटाया भी नहीं गया है. जिसके चलते यहां का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है. ऐसे में मौके से अतिक्रमण हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 17 फरवरी को जेडीए व नगर निगम को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत में शपथ पत्र पेश कर कहा कि उन्होंने 23 फरवरी को नगर निगम को पत्र लिख दिया था कि यह स्थानीय स्कीम उन्हें ट्रांसफर कर दी हैं, लेकिन दोनों की ओर से सर्वे की गफलत भरी रिपोर्ट आई. जिस पर अदालत ने दोबारा से सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खातीपुरा रोड से खिरणी फाटक की 60 फीट चौड़ी रोड पर अतिक्रमण मामले में जेडीए व नगर निगम को मौके की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. तय समय में रिपोर्ट पेश नहीं होने पर अदालत ने जेडीए सचिव व नगर निगम कमिश्नर को आगामी सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीराम नागरिक विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

प्रकरण में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है और मामले में अनुसंधान जारी है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित जिंदल ने कहा कि याचिकाकर्ता के खाते में 5 लाख रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है और वह 10 लाख रुपए देने को तैयार है. मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में बंद है. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

गौरतलब है कि गत सुनवाई पर पीड़िता ने अदालत में उपस्थित होकर कहा था कि मामले में चल रही कार्रवाई और जांच एजेंसी की ओर से न्याय नहीं न मिलने की वजह से वह पूरी तरह निराश है और उसे 80 लाख के बजाए 10 लाख रुपए में समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. महिला ने अदालत को बताया कि वह जीवन के अंतिम चरण में है और पूरी तरह अकेली रहती है. उसकी देखभाल करने वाला भी कोई निकट संबंधी नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजीपी और एसपी को तलब करते हुए वृद्धा को शहर में आवास और भोजन उपलब्ध कराने को कहा था.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूछा- डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की ?

बाहरी के व्यक्ति को राशन की दुकान आवंटित करने पर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा उपखंड के सीतारामपुरा ग्राम पंचायत के बंबोरी गांव की राशन की दुकान ग्राम पंचायत के बाहर के व्यक्ति को आवंटित करने पर प्रमुख खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, टोंक जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश भंवर सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि जिला रसद अधिकारी ने 17 अक्टूबर, 2025 को सीतारामपुरा के बंबोरी गांव की खाली उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें शर्त थी कि आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए. इस दौरान ही राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2026 को पंचायतों का पुनर्गठन किया, लेकिन विज्ञप्ति की शर्त में संशोधन नहीं किया.

याचिका में कहा गया कि पांच फरवरी, 2026 को इस दुकान के आवंटन के लिए अजमेरी ग्राम पंचायत के गांव प्रतापपुरा के निवासी का चयन कर लिया. इसके बाद टोंक जिला रसद अधिकारी ने उसे 17 फरवरी, 2026 को दुकान आवंटित कर दी. इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में जिला रसद अधिकारी की कार्रवाई गलत है. याचिका में गुहार की गई की दुकान का आवंटन रद्द कर उसे स्थानीय निवासी को आवंटित की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.