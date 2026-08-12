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बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे पति को मिली राहत, पत्नी के भरण पोषण की राशि घटाने का आदेश

कोर्ट में पति की ओर से कहा गया कि पत्नी को किराये और फिक्सड डिपॉजिट से भी आय प्राप्त हो रही है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 1:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे पति को राहत दी है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए पत्नी को दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण की राशि 30 हजार से घटाकर 25 हजार करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ये आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले में पति-पत्नी की शादी नवंबर 1995 में हुई थी.

दोनों के बीच दो बच्चे हैं. वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी ने अप्रैल 2021 में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की थी. फैमिली कोर्ट ने 5 जून, 2024 में पति को हर महीने पत्नी के भरण पोषण के लिए 30 हजार रुपये हर महीने देने का आदेश दिया था. फैमिली कोर्ट के इस आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि भरण पोषण तय करते समय सभी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया. पति के साथ ही उनके दोनों बच्चे रह रहे हैं. उनमें एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही बेटी भी शामिल है. पति ही दोनों बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्च की जिम्मेदारी उठा रहे हैं.

पति की ओर से कहा गया कि पत्नी एमबीए फाइनेंस और ज्योतिष में डिग्रीधारक है. साथ ही यह दलील दी गई कि पत्नी को किराये और फिक्सड डिपॉजिट से भी आय प्राप्त हो रही है. हाईकोर्ट ने इन तथ्यों पर गौर करते हुए पत्नी के भरण पोषण संबंधी फैमिली कोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए 30 हजार मासिक से घटाकर 25 हजार मासिक करने का आदेश दिया.

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