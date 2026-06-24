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भूमि विवाद में हाईकोर्ट ने प्लॉट मालिक को प्रोटेक्शन के दिए आदेश, पुलिस के साथ पहुंचा, तो ग्रामीण उतरे विरोध में

विवादित जमीन पर लगा बोर्ड ( ETV Bharat Jodhpur )