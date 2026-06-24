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भूमि विवाद में हाईकोर्ट ने प्लॉट मालिक को प्रोटेक्शन के दिए आदेश, पुलिस के साथ पहुंचा, तो ग्रामीण उतरे विरोध में

ग्रामीणों का कहना है कि भूमि ठाकुरजी की है. वहीं हाईकोर्ट ने यहां प्लॉट खरीदने वाले को प्रोटेक्शन देकर भेजा है.

Board installed on the disputed land
विवादित जमीन पर लगा बोर्ड (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: शहर से सटे पाल गांव थोरियों की ढाणी में ठाकुरजी की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद बुधवार को एक बार विवाद की​ स्थिति बन गई. इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता लगाया गया. पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. दूसरी और ग्रामीण इस भूमि को ठाकुरजी की बताते हुए यहां कब्जे के विरोध में उतर आए. देर शाम तक पुलिस मौके पर मौजूद रही. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हमें सुबह से टारगेट कर रही है. धमकी दी जा रही है कि यहां आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा का कहना है कि मसला बहुत पुराना है. प्रदीप खंडेलवाल प्लॉट पर जाने के लिए हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन आर्डर लेकर आए हैं.

दरअसल, जोधपुर की पाल रोड़ के पास स्थित थोरियों की ढाणी में ठाकुरजी के नाम से 1966 में जमीन थी. कुल 84 ​बीघा जमीन को मंदिर की देखरेख करने वालों को दी गई. उन्होंने इस जमीन को आगे बेच दिया. जिसके बाद यहां प्लॉट भी कट गए. इनमें प्रदीप खंडेलवाल ने दो प्लॉट लिए. खंडेलवाल का आरोप है कि उसे प्लॉट पर निवास बनाने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है. अगर यह भूमि ठाकुरजी की है, तो देवस्थान विभाग कार्रवाई करेगा, ग्रामीण मुझे नहीं रोक सकते. इसलिए हाईकोर्ट से आर्डर लेकर आया हूं.

भूमि विवाद पर क्या बोले ग्रामीण व अन्य... (ETV Bharat Jodhpur)

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ग्रामीण ने बताया कि प्लॉट कटने के बाद हमने न्यायालय की शरण ली थी. वसुंधरा सरकार ने सारे पट्टे निरस्त कर दिए थे. उनका आरोप है कि ​बीते कुछ समय में पटवारी सहित अन्य ने मिलीभगत कर हेरफेर कर ली. बिना म्यूटेशन ही मिसल भर दी. जबकि यह गलत है. हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गए हैं. इस भूमि को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं. मुख्य रोड की जमीन पर बोर्ड भी लगा है कि यह भूमि ठाकुरजी की है.

Police contingent deployed on the spot
मौके पर तैनात पुलिस जाप्ता (ETV Bharat Jodhpur)

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tense situation developed at the scene
मौके पर बनी तनातनी की स्थिति (ETV Bharat Jodhpur)
Thakurji's temple on the spot
मौके पर ठाकुर जी का मंदिर (ETV Bharat Jodhpur)

तीन हजार करोड़ की जमीन: 84 बीघा जमीन के पास ही ठाकुरजी का मंदिर है. यह जमीन मैन पाल रोड़ से लगती है. इस रोड़ पर वर्तमान में 2 से तीन लाख रुपए प्रति गज के भाव हैं. ग्रामीण श्रवण ने बताया कि तीन हजार करोड़ की इस भूमि के पीछे कई बड़े लोग हैं, जो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं. हमारी भजनलाल सरकार से मांग है कि इसकी जांच करें. उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत कर ठाकुरजी की जमीन को खुर्दबुर्द किया जा रहा है. हम पीछे नहीं हटेंगे.

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VILLAGERS CAME OUT IN PROTEST
HIGH COURT PROTECTION ORDER
भूमि विवाद में हाईकोर्ट का आदेश
HC INTERVENTION IN LAND DISPUTE

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