बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, स्वास्थ्य महानिदेशालय और हेल्थ सचिव को दिए ये आदेश

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है. कई हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी लोगों पर भारी पड़ रही है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 9:13 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र पर मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशालय समेत हेल्थ सचिव को कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. समस्त जिला अस्पताल मरीजों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर रही हैं. यही नहीं एक डिलीवरी कराने के लिए उनको दून हॉस्पिटल या हल्द्वानी महिला हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है. ना तो डॉक्टर समय पर आते हैं ना ही निर्धारित समय पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ आता है. इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कहा है कि राज्य का उच्च न्यायालय होने के नाते जब यहां कोई स्वास्थ्य की जरूरी सुविधा नहीं है, तो प्रदेश के अन्य जिलों का क्या हाल होगा.

मामले के अनुसार उच्च न्यायालय में स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक व्यक्ति द्वारा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने निदेशक स्वास्थ्य से 21 नवंबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है. शिकायत में कहा गया है कि जिला अस्पतालों में मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में यह भी कहा गया है कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी है. याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

