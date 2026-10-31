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कोर्ट की खबरें: स्टेनोग्राफर भर्ती की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन, स्थाई लोक अदालत को लेकर दी व्यवस्था

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला अदालतों और विधि सेवा प्राधिकरणों के लिए बीते साल आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्तियां देने पर उसे याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रखा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को टाल दिया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश उपेन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता आदेश अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी. याचिकाकर्ता ने स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों में पूर्ण 50-50 अंक प्राप्त किए. शॉर्टहैंड पेपर में हिंदी के समानार्थी एवं प्रचलित शब्दों जैसे ई और यी का अंतर, तथा आरोपपत्र और आरोप पत्र व उभयपक्ष और उभय पक्ष जैसे शब्दों के बीच स्पेस का अंतर को वर्तनी और स्पेस की त्रुटि मानकर अंक काट दिए गए.

इस वजह से याचिकाकर्ता मात्र 0.476 अंकों से निर्धारित कट-ऑफ से पीछे रह गया. जबकि पूर्व में आयोजित एक अन्य भर्ती परीक्षा के दौरान इन शब्दों को सही माना गया था. ऐसे में वर्तमान परीक्षा में प्रचलित रूपों को त्रुटि मानकर अंक काटना मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है.

स्थाई लोक अदालत के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को लेकर स्पष्ट की स्थिति : राजस्थान हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित स्थायी लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और उनके फैसलों की कानूनी स्थिति को लेकर व्यवस्था दी है. सीजे संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि स्थाई लोक अदालत को विवादों के निपटारे के लिए किन वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है. अदालत ने यह आदेश चंद्र प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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खंडपीठ ने कहा की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित स्थाई लोक अदालत को सबसे पहले आपसी बातचीत और सुलह के जरिए विवाद को निपटाने का प्रयास करना चाहिए. केवल समझौता न हो पाने की दशा में ही उसे मामले में फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त होता है. कोर्ट ने माना कि वर्तमान मामला बीमा से जुड़े संविदात्मक दायित्व और विवादित तथ्यों से संबंधित था, जिसमें पक्षों की सहमति नहीं थी. लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड दीवानी अदालत की डिक्री के समान होता है और यह विवाद के सभी पक्षों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होता है.

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कानून के मुताबिक इस प्रकार के अवार्ड के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं हो सकती. एकल पीठ के समक्ष मामला सुपरवाइजरी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए सुना गया था, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ खंडपीठ में इंट्रा कोर्ट अपील विचारणीय नहीं होती है. यह पूरा प्रकरण भुगतान और बोनस से जुड़ा हुआ था. जिसे लेकर स्थाई लोक अदालत, जयपुर महानगर ने साल 2016 के एक मामले में एक अवार्ड पारित किया गया था. इस अवार्ड के खिलाफ राज्य सरकार व अन्य ने एकलपीठ में सिविल रिट याचिका दायर की थी. एकलपीठ ने 19 जनवरी, 2026 को पारित आदेश में स्थाई लोक अदालत के उस अवार्ड को रद्द कर दिया गया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए चंद्र प्रकाश ने विशेष अपील दायर की गई थी.