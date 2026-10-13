यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
उदय भानु चिब ने दिल्ली पुलिस के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था.
Published : October 13, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की इस दलील का यूथ कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की यह दलील केवल याचिका को टालने का बहाना है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अपने फैसले की प्रति हमें दे तो हम याचिका की प्रार्थना में संशोधन जरूर करेंगे. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर शाम को सुनवाई करने का आदेश दिया. शाम को सुनवाई के वक्त सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे अपने प्रार्थना के उस हिस्से पर हाईकोर्ट का नोटिस चाहते हैं, जिसमें पुलिस के एकतरफा और मनमाने फैसले को चुनौती दी गई है. दिल्ली पुलिस बिना कोई वजह बताए प्रदर्शन करने के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती है. उनकी इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
याचिका यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर की है. चिब ने दिल्ली पुलिस के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा.
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याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद पुलिस ने 1 अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी. दिल्ली पुलिस का फैसला संविधान के अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
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