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यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की इस दलील का यूथ कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की यह दलील केवल याचिका को टालने का बहाना है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अपने फैसले की प्रति हमें दे तो हम याचिका की प्रार्थना में संशोधन जरूर करेंगे. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर शाम को सुनवाई करने का आदेश दिया. शाम को सुनवाई के वक्त सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे अपने प्रार्थना के उस हिस्से पर हाईकोर्ट का नोटिस चाहते हैं, जिसमें पुलिस के एकतरफा और मनमाने फैसले को चुनौती दी गई है. दिल्ली पुलिस बिना कोई वजह बताए प्रदर्शन करने के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती है. उनकी इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.