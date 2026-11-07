कोर्ट की खबरें: तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने वाले पर 5 लाख का हर्जाना, ईई के एपीओ आदेश पर अंतरिम रोक
कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति तथ्य छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर अदालत की शरण में आता है, वह राहत का हकदार नहीं है.
Published : November 7, 2026 at 10:17 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद विवादित निर्माण से प्रभावित बताकर याचिका दायर करने और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने वाले याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं हर्जाना राशि में से तीन लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशनए जयपुर बेंच के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ खाते में और दो लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट मुंशी संघ, जयपुर बेंच के खाते में जमा कराने के लिए कहा है. जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश रामस्वरूप की याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति तथ्य छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर अदालत की शरण में आता है, वह किसी तरह की राहत का हकदार नहीं है.
याचिका में कहा कि ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर की जमीन पर हाईवे के प्लांटेशन कॉरिडोर में बिना मंजूरी के व्यावसायिक निर्माण कार्य चल रहा है. याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं याचिकाकर्ता का यह दावा गलत निकला कि उसकी जमीन विवादित निर्माण वाली जमीन से सटी हुई है और वह उससे प्रभावित है. जेडीए ने 2022 में ही संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए थे, जिन्हें प्रार्थी ने कभी चुनौती नहीं दी. इस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और शपथ पत्र में खुद को विवादित निर्माण से प्रभावित बताया है. जबकि मौके पर उसकी कोई जमीन नहीं थी.
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एपीओ करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक : राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता को एपीओ करने वाले 29 अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में जल संसाधन विभाग के एसीएस, सचिव व मुख्य अभियंता से 18 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है. अधिकरण की न्यायिक सदस्य पूनम दरगन व सदस्य प्रकाश चन्द्र शर्मा की बेंच ने यह आदेश चंबल परियोजना खंड कोटा में अधिशाषी अभियंता के तौर पर कार्यरत अवधेश कुमार मीना की अपील पर दिए.
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अपील में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि अपीलार्थी का तबादला 10 जुलाई को कोटा से किया गया था. इस आदेश पर अधिकरण ने 11 अगस्त को रोक लगा दी थी. वहीं विभाग ने गत 29 अक्टूबर को प्रतिबंधित अवधि में ही अपीलार्थी को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय जयपुर कर दिया. इसे अपीलार्थी ने अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि विभाग की ओर से उसे एपीओ करने की कार्रवाई कानूनी तौर पर गलत है. इसलिए उसे एपीओ करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए.
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