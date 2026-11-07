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कोर्ट की खबरें: तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने वाले पर 5 लाख का हर्जाना, ईई के एपीओ आदेश पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद विवादित निर्माण से प्रभावित बताकर याचिका दायर करने और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने वाले याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं हर्जाना राशि में से तीन लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशनए जयपुर बेंच के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ खाते में और दो लाख रुपए राजस्थान हाईकोर्ट मुंशी संघ, जयपुर बेंच के खाते में जमा कराने के लिए कहा है. जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश रामस्वरूप की याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति तथ्य छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर अदालत की शरण में आता है, वह किसी तरह की राहत का हकदार नहीं है.