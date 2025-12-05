ETV Bharat / state

रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व कॉलोनी के पास शराब की दुकान खोलने मामले में सुनवाई, HC ने आबकारी आयुक्त को दिए ये निर्देश

नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व आवासीयों कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर आबकारी विभाग ने मदिरा की दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आबकारी आयुक्त को आदेश दिए हैं कि ग्रामीणों का प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लें. साथ में हाईकोर्ट ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपनी शिकायत आबकारी आयुक्त को दोबारा से दें. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

जानिए क्या है पूरा मामला: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है. मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी कर्मवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि आबकारी विभाग ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट व फॉरेस्ट आवासीयों कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर नियमों के विरुद्ध जाकर मदिरा की दुकान खोलने का लाइसेंस दे दिया है. जिसका विरोध क्षेत्रवासी अप्रैल माह से करते आ रहे हैं. इस लाइसेंस को निरस्त करने के लिए उनके द्वारा आबकारी आयुक्त व जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया. लेकिन उसपर कोई विचार नहीं किया गया.