रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व कॉलोनी के पास शराब की दुकान खोलने मामले में सुनवाई, HC ने आबकारी आयुक्त को दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व आवासीयों कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर शराब की दुकान खोलने मामले में सुनवाई की.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 5, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व आवासीयों कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर आबकारी विभाग ने मदिरा की दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आबकारी आयुक्त को आदेश दिए हैं कि ग्रामीणों का प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लें. साथ में हाईकोर्ट ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपनी शिकायत आबकारी आयुक्त को दोबारा से दें. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

जानिए क्या है पूरा मामला: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है. मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी कर्मवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि आबकारी विभाग ने ऋषिकेश के रिजर्व फॉरेस्ट व फॉरेस्ट आवासीयों कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर नियमों के विरुद्ध जाकर मदिरा की दुकान खोलने का लाइसेंस दे दिया है. जिसका विरोध क्षेत्रवासी अप्रैल माह से करते आ रहे हैं. इस लाइसेंस को निरस्त करने के लिए उनके द्वारा आबकारी आयुक्त व जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया. लेकिन उसपर कोई विचार नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश: जनहित याचिका में कहा गया कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया व फॉरेस्ट आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. लिहाजा शराब की दुकान को यहां से हटाया जाए. क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि जहां पर यह दुकान खोली गई है, एक तो यह क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, दूसरा फॉरेस्ट कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर खोली गई है, तीसरा आवासीय प्लाटों के बीच मे खोली गई है. कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर होने के कारण आए दिन लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शराबियों के द्वारा हंगामा काटने के कारण वे प्रवेश द्वार से बाहर तक नहीं जा पाते. जनहित याचिका में कोर्ट से शराब की दुकान को हटाने के लिए प्रार्थना की गई.

