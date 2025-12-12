ETV Bharat / state

HC में ऋषिकेश-भानियावाला पेड़ कटान मामले पर सुनवाई, PWD सचिव को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के आदेश

हाईकोर्ट ने ऋषिकेश-भानियावाला में हजारों पेड़ों के कटान मामले पर सुनवाई की. सचिव पीडब्ल्यूडी को रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 12, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तरखंड हाईकोर्ट ने एनएचएआई के द्वारा ऋषिकेश के भानियावाला में बनाए जा रहे फोर लेन सड़क की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले पर सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि जितने भी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया वे एक भी पेड़ सक्सेस नहीं हुए. ट्रांसप्लांट करने के नियमों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने मामले में सचिव पीडब्ल्यूडी को कोर्ट में मय रिकार्ड के साथ 19 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

सुनवाई के दौरान पूर्व पीसीसीएफ जयराज ने भी कोर्ट में अपने सुझाव रखे. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सचिव पीडब्ल्यूडी को कोर्ट में मय रिकार्ड के साथ 19 दिसम्बर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है. जिसकी वजह से हाथी कॉरिडोर समेत अन्य जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं. इसके बनने से जानवरों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था.

देहरादून में पेड़ों के अंधाधुंध कटान के खिलाफ तमाम संगठन और पर्यावरण प्रेमियों ने पूर्व जबरदस्त विरोध जताया. पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के चलते सरकार को बैक फुट पर भी आना पड़ा था. पर्यावरण प्रेमी पेड़ों के कटान से जानवरों की दिनचर्या प्रभावित होने की बात कही थी. पूर्व में इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. मामले हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहा है. ऋषिकेश भानियावाला क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण से जुड़ा यह प्रोजेक्ट पेड़ों के कटान की वजह से सुर्खियों में आया था. रोड के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी भी ली जा चुकी थी. ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण किया जाना है. जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके.

पढ़ें-

TAGGED:

ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण पेड़ कटान
उत्तराखंड हाईकोर्ट पेड़ कटिंग केस
BHANIYAWALA ROAD WIDENING WORK
DEHRADUN RISHIKESH TREE CUTTING
NAINITAL HIGH COURT ON TREE CUTTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.