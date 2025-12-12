ETV Bharat / state

HC में ऋषिकेश-भानियावाला पेड़ कटान मामले पर सुनवाई, PWD सचिव को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के आदेश

नैनीताल: उत्तरखंड हाईकोर्ट ने एनएचएआई के द्वारा ऋषिकेश के भानियावाला में बनाए जा रहे फोर लेन सड़क की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले पर सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि जितने भी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया वे एक भी पेड़ सक्सेस नहीं हुए. ट्रांसप्लांट करने के नियमों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने मामले में सचिव पीडब्ल्यूडी को कोर्ट में मय रिकार्ड के साथ 19 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

सुनवाई के दौरान पूर्व पीसीसीएफ जयराज ने भी कोर्ट में अपने सुझाव रखे. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सचिव पीडब्ल्यूडी को कोर्ट में मय रिकार्ड के साथ 19 दिसम्बर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है. जिसकी वजह से हाथी कॉरिडोर समेत अन्य जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं. इसके बनने से जानवरों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था.