इको सेंसिटिव जोन में निर्माण मामला, DM और सिंचाई विभाग की रिपोर्ट से HC नहीं हुई संतुष्ट, दिया ये आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में एनजीटी के निर्देशों के विपरीत अवैध होटल और रिसॉर्ट बनाने की अनुमति दिये जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में आज भी जिलाधिकारी उत्तरकाशी समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट मे मौजूद रहे. उनके द्वारा पेश की गए रिकॉर्ड से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने उनसे कहा है कि पूर्व में दिए गए आदेश का कितना अनुपालन हुआ है, उसकी रिपोर्ट 24 नंबर से पहले कोर्ट में पेश करें.

पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इको सेंसिटिव जोन में कितने व्यवसायिक निर्माण कार्य हुए हैं. उनकी ड्रोन के सहारे से नई वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट पेश करें. जो अभी तक पेश नहीं कि गई. साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि फ्लड जोन मे आने वाले अवैध निर्माण कार्यों की भी वीडियोग्राफी करके उसको भी पेश करें. जिसका सर्वे अभी तक नहीं किया गया. जिसको पेश करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए 24 नंबर से पहले रिपोर्ट पेश करने को कहा हैं.

आज हुई सुनवाई पर डीएम उत्तरकाशी समेत कई अन्य अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड से कोर्ट आज भी संतुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ क्षेत्र के लिए बने एक्ट का अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया गया. जिसकी वजह से राज्य में हर साल बाढ़ आपदा के मामले सामने आ रहे हैं.