JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, सरकार ने कहा- परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी
JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 4:27 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई JSSC-CGL नियुक्ति परीक्षा का परिणाम रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी मामले से जुड़े कई अहम सवाल किए. यह सुनवाई आकाश गौरव, निरोज खेस समेत अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर हुई.
बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी - राज्य सरकार
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का मुख्य कारण परीक्षा में बड़े पैमाने पर सामने आई अनियमितता और भ्रष्टाचार है. सरकार के मुताबिक जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी व्यवस्था में ही गंभीर खामियां थीं और प्रश्नपत्र लीक होने दिया गया. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एजेंसी के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर नेपाल और अन्य स्थानों पर ले जाकर रटवाए गए. सरकार का कहना था कि ऐसी स्थिति में परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे.
नियुक्ति प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखना जरूरी
सरकार ने दलील दी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों और आम लोगों का भरोसा कायम रहना जरूरी है. जब परीक्षा की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में हो तो पूरी परीक्षा को रद्द करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचता. सरकार ने यह भी बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और अब तक की जांच में गड़बड़ी से जुड़े ठोस सबूत मिले हैं.
दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना मुश्किल
सरकार की ओर से कहा गया कि जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से परीक्षा में गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत मिले हैं. ऐसे में यह तय करना बेहद मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी से लाभान्वित हुआ और कौन पूरी तरह निर्दोष था. इसी वजह से कैबिनेट ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में हुई अनियमितताओं को देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया.
कोर्ट ने जांच में देरी पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जांच को लेकर मौखिक तौर पर कई सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि करीब तीन साल बाद जांच की रफ्तार अचानक कैसे तेज हो गई. अदालत ने यह भी सवाल किया कि प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने के समय ही FIR क्यों नहीं दर्ज की गई. कोर्ट ने यह भी पूछा कि जीरो FIR दर्ज करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई. इन सवालों के जरिए अदालत ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.
पूरा मामला सिस्टम की विफलता - हस्तक्षेपकर्ता
मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्ष कुमार ने सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने इसे प्रशासनिक और व्यवस्थागत विफलता बताया. उनका आरोप था कि एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई और उसी एजेंसी की वजह से प्रश्नपत्र लीक हुआ.हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कहा गया कि लीक हुआ प्रश्नपत्र बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पहुंचा. इसका सीधा असर उन योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों पर पड़ा, जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा में शामिल हुए थे. दलील दी गई कि ऐसे हालात में परीक्षा परिणाम को बरकरार रखना निष्पक्ष अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा.
सरकार के अधिकार पर उठाया सवाल
दूसरी ओर JSSC-CGL परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सरकार के फैसले का विरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्यपाल के आदेश से हुई है. ऐसे में सरकार की ओर से परीक्षा और संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा करता है.
अमृतांश वत्स ने दलील दी कि सरकार के पास इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार नहीं है और यह अधिकार संबंधित आयोग के पास है. उनका कहना था कि अगर नियुक्तियों से जुड़ा आदेश रद्द करना था तो राज्यपाल की सहमति से नियुक्ति संबंधी आदेश को रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला
नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी परीक्षा को रद्द करने से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी प्रभावित होती है, तो ऐसे मामले की अदालत को बेहद सावधानी और बारीकी से जांच करनी चाहिए.
अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की ओर से आयोजित परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इनमें CDPO, 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं.
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