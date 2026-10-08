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JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, सरकार ने कहा- परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई JSSC-CGL नियुक्ति परीक्षा का परिणाम रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी मामले से जुड़े कई अहम सवाल किए. यह सुनवाई आकाश गौरव, निरोज खेस समेत अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर हुई.

बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी - राज्य सरकार