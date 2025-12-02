ETV Bharat / state

टिहरी जिले में जल जीवन मिशन गड़बड़ी मामला, HC ने राज्य सरकार व पेयजल निगम से मांगा जवाब

टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील के 23 गांवों में 'हर घर नल से जल' योजना में हुई गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई.

Nainital High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील के 23 गांवों में 'हर घर नल से जल' योजना में हुई भारी गड़बड़ियों और गबन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गड़बड़ी करने वाले पेयजल लाइनों के ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के आदेश को जारी रखते हुए राज्य सरकार व पेयजल निगम से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार प्रतापनगर तहसील के भेलुंटा गांव के पूर्व प्रधान दिनेश चंद्र जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि प्रतापनगर तहसील में 'हर घर नल से जल' योजना के तहत गांवों में पेयजल लाइन बिछाने का काम किया गया है. जो कार्य सम्बन्धित ठेकेदारों के द्वारा हवा हवाई में पूर्ण कर दिया, जो नल ढाई फीट जमीन के अंदर गड़ने चाहिए थे, उन्हें ठेकेदार ने जमीन के ऊपर पेड़ों व जमीन पर गाड़ दिए गए.

जबकि जब इनका टेंडर हुआ था, उसमें शर्ते यह थी कि जो भी पाइप लाइन बिछाई जाएगी, वह जमीन के अंदर ढाई फीट के अंदर होंगी. लेकिन पेयजल निगम, ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के द्वारा इनका अनुपालन ना करते हुए सम्बन्धित ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. जिसकी वजह से उनके ग्रामों में आपदा के दौरान नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. इसलिए इस प्रकरण की जांच कराई जाए. इसमे सम्मिलित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जनहित याचिका में कहा गया है कि मानकों के अनुसार काम नहीं किया गया है.

कुछ गांवों में पेयजल लाइनें खुले में डाल दी गयी हैं, जबकि कुछ गांवों में पाइप लाइनें अपेक्षाकृत कम गहरी हैं. अधिशासी अभियंता ने भी भेलुंटा, देवल, खेतगांव और खोलगढ़ आदि गांवों में पेयजल लाइनों में गड़बड़ी की बात स्गवीकार की है. सरकार की ओर से गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए कहा गया कि जिन गांवों में मानक के अनुरूप काम नहीं पाया गया है, वहां का भुगतान रोक दिया गया है.

पढ़ें-

TAGGED:

TEHRI PRATAPNAGAR TEHSI
हर घर नल से जल योजना
NAINITAL LATEST NEWS
हर घर नल से जल योजना गड़बड़ी केस
HAR GHAR NAAL KA JAL SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.