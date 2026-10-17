कोर्ट की खबरें : एसोसिएट प्रोफेसर पदस्थापन पर चेतावनी, अतिक्रमण मामले में अवमानना याचिका निस्तारित
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पदस्थापन को लेकर दिए आदेश की पालना नहीं की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
Published : October 17, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर के तबादला आदेश पर अधिकरण की रोक के बावजूद उसका तबादला दूसरी जगह करने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने तबादला आदेश को रद्द करते हुए उसे पूर्व की जगह कार्य करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पदस्थापन को लेकर दिए आदेश की पालना नहीं की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा. वहीं कोर्ट ने आदर्श नगर श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया.
एसोसिएट प्रोफेसर मामले की याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता दौसा के राजकीय कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है. गत 10 जुलाई को उसका तबादला टोंक की देवली की कॉलेज में कर दिया गया. जिसे याचिकाकर्ता ने अपना रिटायरमेंट नजदीक होने के आधार पर चुनौती दी थी. जिस पर अधिकरण ने सुनवाई करते हुए तबादला आदेश को स्टे कर दिया और राज्य सरकार को छूट दी की नियमानुसार उसका जिले के भीतर तबादला किया जा सकता है.
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याचिका में कहा गया कि कॉलेज शिक्षा विभाग ने अधिकरण के आदेश के बाद उसे दौसा में कार्यग्रहण नहीं कराया और 7 अक्टूबर को उसका तबादला बांदीकुई कर दिया. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता का रिटायरमेंट नजदीक होने के कारण उसका तबादला नहीं किया जा सकता. इसके अलावा अधिकरण ने नियमानुसार तबादला करने की स्वतंत्रता दी थी. जिसका अर्थ है कि उसे सामान्य तरीके से तबादला किया जाता, लेकिन वर्तमान में तबादलों पर बैन चल रहा है. ऐसे में सामान्य तबादले नहीं हो सकते. इसलिए विभाग के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश को रद्द करते हुए पालना नहीं करने पर गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है.
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निगम आयुक्त का श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन : राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर स्थित श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर अवमानना याचिका को निगम आयुक्त ओम कसेरा के आश्वासन के बाद निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता इस याचिका को पुनर्जीवित करा सकता है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश हुकुम सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त ने अदालत में पेश होकर कहा कि गत 13 अक्टूबर को संंबंधित जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. वहीं कुछ अतिक्रमियों ने अपना जवाब भी पेश किया है. इन जवाबों के परीक्षण के बाद निस्तारण किया जाएगा और 16 सप्ताह में कार्रवाई पूरी की जाएगी. निगम आयुक्त के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया है.
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अवमानना याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने बताया कि हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2021 नगर निगम, हेरिटेज को आदेश दिए थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों पर उचित कार्रवाई करे. इसके बावजूद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटाए गए. पूर्व में सुनवाई के दौरान निगम की ओर से प्रारंभिक आपत्ति उठाते कहा गया कि अब हेरिटेज निगम का अस्तित्व नहीं है और नई संस्था को पक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसे में अवमानना याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए. इसके साथ ही मौके पर वन भूमि होने का हवाला देते हुए भी कार्रवाई से बचने की कोशिश की गई. वहीं बाद में वन विभाग के जवाब से जानकारी मिली कि श्मशान भूमि को निगम को हैंडओवर किया जा चुका है और उसकी देखरेख और अतिक्रमण सहित अन्य कार्रवाई करने के लिए निगम ही अधिकृत है.