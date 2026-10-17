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कोर्ट की खबरें : एसोसिएट प्रोफेसर पदस्थापन पर चेतावनी, अतिक्रमण मामले में अवमानना याचिका निस्तारित

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर के तबादला आदेश पर अधिकरण की रोक के बावजूद उसका तबादला दूसरी जगह करने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने तबादला आदेश को रद्द करते हुए उसे पूर्व की जगह कार्य करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पदस्थापन को लेकर दिए आदेश की पालना नहीं की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा. वहीं कोर्ट ने आदर्श नगर श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया.