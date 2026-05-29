ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें: NPA नहीं लेने वाले डॉक्टर जूनियर्स के बराबर या ज्यादा वेतन नहीं मांग सकते, पुलिस की बनेगी अलग-अलग विंग

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के बीच लंबे समय से चल रहे नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) और वेतन निर्धारण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर, जूनियर्स के बराबर या ज्यादा वेतन नहीं मांग सकते. ऐसे में जो डॉक्टर स्वेच्छा से एनपीए नहीं लेते और निजी प्रैक्टिस का विकल्प बनाए रखते हैं, वे उन डॉक्टर्स के बराबर वेतन नहीं मांग सकते, जिन्होंने एनपीए लेकर निजी प्रैक्टिस छोड़ दी है.

अदालत ने कहा कि केवल सरकारी सेवा से मिलने वाले वेतन के आधार पर तुलना करना पूरी तरह से कृत्रिम और अधूरा है. कोई भी डॉक्टर, जो जानबूझकर निजी प्रैक्टिस जारी रखने का विकल्प चुनता है, वह उसके बाद उस प्रैक्टिस को छोड़ने से जुड़े वित्तीय लाभों की मांग नहीं कर सकता. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर करीब तीन दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के उस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अधिकरण ने वैधानिक नियमों की अनदेखी कर समानता और सहानुभूति पर आदेश दिया है, जो कानून की नजरों में टिक नहीं सकता. अदालत ने उन चिकित्सकों की याचिकाएं भी खारिज कर दी, जिनमें जूनियर के बराबर वेतन, स्टेपिंग-अप और एनपीए से जुड़े लाभ मांगे थे.

पढ़ें: NPA की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर पशु चिकित्सक, कुचामन सहित राज्य भर के पशुपालक परेशान

अदालत ने कहा कि एनपीए वाला डॉक्टर निजी प्रैक्टिस का अधिकार छोड़ता है, जबकि एनपीए नहीं लेने वाला डॉक्टर निजी प्रैक्टिस से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है. ऐसे में दोनों श्रेणियों के डॉक्टर समान स्थिति में नहीं हैं. राज्य सरकार के अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया कि राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 2017 के तहत एनपीए लेने वाले डॉक्टरों के लिए अलग वेतन निर्धारण की व्यवस्था की गई है. एनपीए प्राप्त करना पूरी तरह वैकल्पिक है. जो डॉक्टर एनपीए लेते हैं, उन्हें निजी चिकित्सा प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है और हर साल निर्धारित प्रारूप में विकल्प व शपथ-पत्र देना होता है कि उन्होंने निजी प्रैक्टिस नहीं की है. इसके विपरीत एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आर्थिक लाभ ले सकते हैं. इन दोनों डॉक्टर्स को एक समान श्रेणी में नहीं रख सकते.

पढ़ें: विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एफएसएल रिपोर्ट साठ दिन के भीतर ली जाए-हाईकोर्ट

दूसरे राज्यों की लैब रिपोर्ट से जांच में हो रही देरी, पुलिस की बनेगी अलग-अलग विंग: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में पुलिस दूसरे राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं की ओर से दी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच कराने के लिए मजबूर है. जिससे जांच में अनावश्यक देरी होती है और अपराधी अक्सर इसी देरी का लाभ उठाना चाहते हें. ऐसे में अब समय आ गया है कि जांच करने वाले कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समय पर एफएसएल रिपोर्ट मिल सके. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस जांच विंगों को मजबूत करना चाहिए और जांच में तेजी के प्रयास किए जाने चाहिए. अदालत ने कहा कि जांच में होने वाली देरी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती हैं. वहीं अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, एसीएस गृह और डीजीपी को भेजी है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने डीजी कानून व्यवस्था सहित अन्य अफसरों को आगामी सुनवाई 21 जुलाई को वीसी के जरिए अदालत से जुडने को कहा है.