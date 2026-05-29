ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें: NPA नहीं लेने वाले डॉक्टर जूनियर्स के बराबर या ज्यादा वेतन नहीं मांग सकते, पुलिस की बनेगी अलग-अलग विंग

अदालत ने उन चिकित्सकों की याचिकाएं भी खारिज कर दी, जिनमें जूनियर के बराबर वेतन, स्टेपिंग-अप और एनपीए से जुड़े लाभ मांगे थे.

Rajasthan high Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 8:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के बीच लंबे समय से चल रहे नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) और वेतन निर्धारण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर, जूनियर्स के बराबर या ज्यादा वेतन नहीं मांग सकते. ऐसे में जो डॉक्टर स्वेच्छा से एनपीए नहीं लेते और निजी प्रैक्टिस का विकल्प बनाए रखते हैं, वे उन डॉक्टर्स के बराबर वेतन नहीं मांग सकते, जिन्होंने एनपीए लेकर निजी प्रैक्टिस छोड़ दी है.

अदालत ने कहा कि केवल सरकारी सेवा से मिलने वाले वेतन के आधार पर तुलना करना पूरी तरह से कृत्रिम और अधूरा है. कोई भी डॉक्टर, जो जानबूझकर निजी प्रैक्टिस जारी रखने का विकल्प चुनता है, वह उसके बाद उस प्रैक्टिस को छोड़ने से जुड़े वित्तीय लाभों की मांग नहीं कर सकता. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर करीब तीन दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के उस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अधिकरण ने वैधानिक नियमों की अनदेखी कर समानता और सहानुभूति पर आदेश दिया है, जो कानून की नजरों में टिक नहीं सकता. अदालत ने उन चिकित्सकों की याचिकाएं भी खारिज कर दी, जिनमें जूनियर के बराबर वेतन, स्टेपिंग-अप और एनपीए से जुड़े लाभ मांगे थे.

पढ़ें: NPA की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर पशु चिकित्सक, कुचामन सहित राज्य भर के पशुपालक परेशान

अदालत ने कहा कि एनपीए वाला डॉक्टर निजी प्रैक्टिस का अधिकार छोड़ता है, जबकि एनपीए नहीं लेने वाला डॉक्टर निजी प्रैक्टिस से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है. ऐसे में दोनों श्रेणियों के डॉक्टर समान स्थिति में नहीं हैं. राज्य सरकार के अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया कि राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 2017 के तहत एनपीए लेने वाले डॉक्टरों के लिए अलग वेतन निर्धारण की व्यवस्था की गई है. एनपीए प्राप्त करना पूरी तरह वैकल्पिक है. जो डॉक्टर एनपीए लेते हैं, उन्हें निजी चिकित्सा प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है और हर साल निर्धारित प्रारूप में विकल्प व शपथ-पत्र देना होता है कि उन्होंने निजी प्रैक्टिस नहीं की है. इसके विपरीत एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आर्थिक लाभ ले सकते हैं. इन दोनों डॉक्टर्स को एक समान श्रेणी में नहीं रख सकते.

पढ़ें: विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एफएसएल रिपोर्ट साठ दिन के भीतर ली जाए-हाईकोर्ट

दूसरे राज्यों की लैब रिपोर्ट से जांच में हो रही देरी, पुलिस की बनेगी अलग-अलग विंग: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में पुलिस दूसरे राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं की ओर से दी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच कराने के लिए मजबूर है. जिससे जांच में अनावश्यक देरी होती है और अपराधी अक्सर इसी देरी का लाभ उठाना चाहते हें. ऐसे में अब समय आ गया है कि जांच करने वाले कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समय पर एफएसएल रिपोर्ट मिल सके. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस जांच विंगों को मजबूत करना चाहिए और जांच में तेजी के प्रयास किए जाने चाहिए. अदालत ने कहा कि जांच में होने वाली देरी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती हैं. वहीं अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, एसीएस गृह और डीजीपी को भेजी है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने डीजी कानून व्यवस्था सहित अन्य अफसरों को आगामी सुनवाई 21 जुलाई को वीसी के जरिए अदालत से जुडने को कहा है.

पढ़ें: Rajasthan High Court: प्रदेश के छह और जिलों में फोरेंसिक लैब खोलने के लिए सरकार उठाए विशेष कदम

अदालत ने कहा कि कई बार आपराधिक मामलों की जांच समय पर नहीं होती, क्योंकि जांच अधिकारी को ही कानून–व्यवस्था का जिम्मा सौंप दिया जाता है. जिसके चलते उसे दोनों काम एक साथ करने में कठिनाई होती है. विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में भी दोनों कामों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह के मामले में 20 साल पहले अलग-अलग विंग बनाने के संबंध में दिए आदेश की पालना आज तक नहीं हो पाई है. वहीं अदालत में उपस्थित एडीजी वीके सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी अदालत में हाजिर हुए.

एडीजी सिंह की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में डीजीपी ने एक कमेटी गठित की है. जिसने रिपोर्ट दी है कि पुलिस थानों में अलग-अलग कानून व्यवस्था, अनुसंधान और प्रशासनिक विंग स्थापित की जाएगी. इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए 20 पुलिस थानों को चिन्हित किया गया है. रिपोर्ट में यह भी माना गया कि शहरी पुलिस थानों में एक जांच अधिकारी के पास 40 से 70 मुकदमों की जांच रहती है. वहीं महिला अपराध और संपत्ति से जुड़े मामले में सजा का प्रतिशत भी 40 से 50 फीसदी के बीच है. सभी पक्षों को देखने के बाद अदालत ने पुलिस प्रशासन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

शक्ति से बाहर जाकर कलेक्टर ने कैसे लगाई पेनल्टी-हाईकोर्ट: राजस्थान हाईकोर्ट ने शक्ति से बाहर जाकर अलवर कलेक्टर की ओर से सहायक विकास अधिकारी की वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने पर पंचायती राज विभाग और कार्मिक विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है. मई, 2017 में उसे विकास अधिकारी पद का चार्ज दिया गया था. इस दौरान कुछ काम अधूरे रहने और एमआईएस पोर्टल पर कार्यों के अपलोड नहीं होने पर याचिकाकर्ता को अलवर कलेक्टर ने 17 सीसीए के तहत चार्जशीट दी. जिसका जवाब याचिकाकर्ता की ओर से देकर कहा गया कि कार्य पूरा होने के बाद तकनीकी कारण से उसे पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका.

इसके बावजूद कलेक्टर ने 30 जनवरी, 2018 को याचिकाकर्ता की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड किया. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि कलेक्टर को नियमानुसार सिर्फ असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार है. कानून में कलेक्टर को केवन माइनर पेनल्टी लगाने का अधिकार है, जबकि असंचयी वेतन वृद्धि रोकने का दंड मेजर पेनल्टी में आता है. राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर, 2017 में भी इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

TAGGED:

CORT ON NON PRACTICE ALLOWANCE
SEPARATE WINGS WITHIN POLICE FORCE
GETTING NPA COMPLETELY OPTIONAL
INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.