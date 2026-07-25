'तकनीकी मामलों में हाईकोर्ट नहीं थोप सकता अपनी राय', HC ने सड़क एलाइनमेंट से जुड़ी PIL की खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका को लेकर कहा कि जनहित याचिका में व्यक्तिगत लाभ की कोई जगह नहीं होती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 11:36 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जनहित याचिकाओं में निजी हितों का समावेश नहीं होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंदर नेगी की खंडपीठ ने सड़क निर्माण के एलाइनमेंट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तकनीकी मामलों में कोर्ट विशेषज्ञों की राय को बदलकर अपनी राय नहीं थोप सकता.
BDC सदस्य ने राज्य सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
रोहड़ू के चिड़गांव ब्लॉक की बीडीसी सदस्य इंडिमा देवी ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत जिस्कून से मतयांतु एम्बुलेंस रोड का निर्माण 'शलावन खड्ड' के बजाय सीधे करने का फैसला लिया गया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 नवंबर 2024 को इस सीधे मार्ग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी. याचिकाकर्ता की मांग थी कि सड़क का निर्माण पुराने तय नक्शे (लाइन प्लान) और शलावन खड्ड वाले मार्ग से ही किया जाए, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीनें बिना मुआवजे के दान की थीं.
पिछले साल बरसात में संवेदनशील पाया गया पुराना मार्ग
हालांकि साल 2023 और 2025 में भारी मानसून के दौरान पुराना (शलावन खड्ड) मार्ग अत्यधिक संवेदनशील पाया गया. वहां की मिट्टी लगातार धंस रही थी और चट्टानें कमजोर थीं, जो भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थीं. नया एलाइनमेंट पुराने मार्ग से 600 मीटर छोटा है. पुराना मार्ग 1500 मीटर का था, जबकि नया मार्ग केवल 950 मीटर लंबा है. पुराने मार्ग पर कोई आबादी नहीं थी, जबकि नया मार्ग जिस्कून सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, मंदिरों और कई रिहायशी इलाकों को सीधे जोड़ेगा.
'जनहित याचिका में व्यक्तिगत लाभ की कोई जगह नहीं'
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का घर या निजी जमीन पुराने मार्ग की तरफ हो सकती है, इसी वजह से जनहित के मुखौटे में यह याचिका दायर की गई. कोर्ट ने दोहराया कि जनहित याचिका में व्यक्तिगत लाभ की कोई जगह नहीं होती. वन, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञों ने संयुक्त निरीक्षण के बाद नए मार्ग को तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त पाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे तकनीकी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती. पीडब्ल्यूडी और पर्वतीय सड़क इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों के नियमों का हवाला देते हुए अदालत ने इस जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया.