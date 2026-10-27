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कोर्ट के आदेश: 'बंदियों की कस्टोडियल डेथ रिलीफ और मुलाकात नीति को दें अंतिम रूप, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामले में बनाएं कमेटी'

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में कैदियों के कल्याण और जेलों में मोबाइल मिलने सहित अन्य घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. वहीं अदालत ने मामले की नियमित मॉनिटरिंग के लिए संबंधित जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में डीजी जेल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व डीओआईटी निदेशक को शामिल करते हुए कमेटी गठित करने को कहा है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 मामले में भी दो सप्ताह में कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं.