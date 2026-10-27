कोर्ट के आदेश: 'बंदियों की कस्टोडियल डेथ रिलीफ और मुलाकात नीति को दें अंतिम रूप, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामले में बनाएं कमेटी'
अदालत ने कहा कि सभी महिला जेलों में सेनिटरी वेडिंग मशीनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए.
Published : October 27, 2026 at 6:39 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में कैदियों के कल्याण और जेलों में मोबाइल मिलने सहित अन्य घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. वहीं अदालत ने मामले की नियमित मॉनिटरिंग के लिए संबंधित जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में डीजी जेल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व डीओआईटी निदेशक को शामिल करते हुए कमेटी गठित करने को कहा है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 मामले में भी दो सप्ताह में कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं.
'दो माह में दें अंतिम रूप' : अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम, 2025 को तीन माह में अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाए. वहीं कैदियों की निकट संबंधियों से समय-समय पर होने वाली मुलाकातों की अनुमति देने की नीति को भी दो माह में अंतिम रूप देने को कहा है. अदालत ने कहा कि सभी महिला जेलों में सेनिटरी वेडिंग मशीनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए. अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि कैदियों की संख्या के मुकाबले चालानी गार्डों की संख्या का आंकलन करे और इनकी समयबद्ध भर्ती शुरू करें.
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'तीन माह में लगाएं सीसीटीवी कैमरे' : अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कैदियों को मजदूरी का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के फूल कुमारी के मामले में दिए निर्देशों के अनुरूप हो. अदालत ने कारागार विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट की ओर से दिए निर्देशों की पालना के लिए एसओपी तैयारी की जाए. जिसमें जेलों में मोबाइल फोन की आकस्मिक तलाशी और बरामदगी का रिकॉर्ड रखा जाए. अदालत ने डीओआईटी व राजकॉम इफो सर्विसेज लि. को निर्देश दिए है कि जेलों के रखरखाव के सबंध में लंबित मामलों पर उचित कार्रवाई करे. इसके साथ ही बीकानेर में 275 व जयपुर में 60 सीसीटीवी सहित सभी प्रस्तावित कैमरों को तीन माह में पूरी तरह स्थापित किया जाए.
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'कमेटी की बैठक हर तीन माह में हो' : अदालत ने पूर्व में पेश रिपोर्ट में बताए खराब कैमरों की मरम्मत, पर्याप्त स्टोरेज व बैकअप सुनिश्चित करने को कहा है. अदालत ने कहा कि अजमेर जेल में जगन गुर्जर की हत्या की जांच की जा रही है और सरकार संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ा रही है. ऐसे में इस मामले को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने का अर्थ नहीं है. लेकिन सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी निरंतर निगरानी जरूरी है. अदालत ने आदेश की कॉपी सभी डीजे को भेजते हुए गठित होने वाली कमेटी को निर्देशों की पालना की प्रगति देखने के लिए हर तीन माह में बैठक करने को कहा है.
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'महिला बंदी सुधार गृह में एक भी सीसीटीवी नहीं' : सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने पूर्व में पेश जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अजमेर महिला बंदी सुधार गृह में एक भी सीसीटीवी नहीं है. इसी तरह बीकानेर में बजट के अभाव में प्रस्तावित 275 में से सिर्फ 16 ही सीसीटीवी लगे हैं. जयपुर सहित अन्य जिलों में भी इनकी कमी है. अदालत की ओर से समय-समय पर सरकार को निर्देश भी दिए गए हैं. ऐसे में आदेशों की पालना के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत है. अदालत ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में विचाराधीन कैदी जगन गुर्जर की हत्या पर भी स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. मामले में राज्य सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय दूसरे विचाराधीन कैदी विष्णु ने तौलिए से गला घोंटकर जगन की हत्या कर दी थी. जांच में आया कि घटना के कई दिनों पहले से वहां लगा कैमरा ऑफलाइन था.
कमेटी तय करेगी, 'प्रार्थियों का कार्य मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर के समान है या नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में अनुभव के बोनस अंक देने से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं के कार्य की जांच के लिए प्रमुख चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में दो सप्ताह में एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. यह कमेटी तय करेगी कि उनका काम नर्सिंग ऑफिसर के समान है या नहीं. इस कमेटी में चिकित्सा निदेशक, निदेशक-अराजपत्रित चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशक सीफू, रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर व झालावाड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी शामिल करने के लिए कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश दिनेश चन्द सहित अन्य की करीब तीन दर्जन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि यदि कमेटी याचिकाकर्ताओं का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान पाए तो उन्हें अनुभव के बोनस अंक देने पर विचार करे.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को 6981 नर्सिंग ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती में डायलिसिस टेक्नीशियन, साइटिक नर्स, ईसीजी सहायक, वैक्सीनेटर व क्षय रोग निवारण केन्द्रों पर संविदा के आधार पर चिन्ह्ति टीबी व डीआर टीबी व मरीजों की विजिट व उपचार संबंधी काम करने वाले याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के तहत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंक प्राप्त करने के हकदार हैं. इसलिए उन्हें भी बोनस अंक का लाभ दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव की कमेटी गठन के आदेश दिए हैं.