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कोर्ट का जिम्मेदारों से सवाल, 'SC–ST के मुकदमों की लंबित जांच का रिव्यू क्यों नहीं', हत्या मामले में सजा

याचिका में अधिवक्ता सतीश कुमार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2024 में भरतपुर के सदर थाने में आईपीसी और एससी–एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं मामले के आरोपी पक्ष ने भी एक क्रॉस एफआईआर इसी थाने में दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज कराए दो साल तीन माह की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है. प्रकरण में अभी तक करीब आधा दर्जन जांच अधिकारी बदल चुके हैं. हर बार जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को बुलाता है और इससे याचिकाकर्ता स्वयं का उत्पीड़न हो रहा है.

जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि 26 माह की लंबी अवधि बीतने के बाद अभी तक अनुसंधान पूरा नहीं होना चिंताजनक है. अब तक जांच लंबित रहने का कारण भी अदालत को नहीं बताया गया है. इसके साथ ही यह भी नहीं बताया गया कि समिति ने किसी तरह का रिव्यू किया हो.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, अभियोजन निदेशक, अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव और डीजीपी सहित अन्य से पूछा है कि एससी, एसटी नियम के उपनियम 7(3) के तहत एससी–एसटी से जुड़ी एफआईआर के लंबित अनुसंधान का रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़ी एफआईआर में अब तक रहे जांच अधिकारियों का शपथ पत्र मांगा है. अदालत ने इन अनुसंधान अधिकारियों से पूछा है कि प्रकरण की जांच 60 दिन में पूरी क्यों नहीं हुई.

याचिका में कहा गया कि एससी–एसटी नियम के उपनियम 7 (2) में प्रावधान है कि 60 दिन में जांच पूरी की जाएगी और उपनियम 3 के तहत लंबित जांच का गृह सचिव, अभियोजन निदेशक व अन्य की कमेटी हर तीन माह में रिव्यू करेगी. इसके बावजूद भी इस मामले में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है. दूसरी ओर जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार मीणा ने अदालत को बताया कि वे गत 23 जुलाई से मामले के जांच अधिकारी हैं. उन्होंने जुर्म प्रमाणित पाया है और दो सप्ताह में अदालत में नतीजा पेश कर दिया जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने चार साल से साथ रह रही विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त मनीष निरवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मनोज मीना ने अपने आदेश में कहा कि मृतका की किसी से रंजिश नहीं थी और पड़ोसियों ने घटना की रात मृतका और अभियुक्त के बीच झगड़ा होने के बयान दिए हैं. ऐसे में अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है, जिसने घटना को अंजाम दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने अदालत को बताया कि मृतका कविता के पिता ने 19 नवंबर, 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी अपने पहले पति को छोड़कर बीते चार साल से अभियुक्त के साथ रह रही थी. इस दौरान मृतका के पूर्व पति से संपर्क रखने के चलते दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था. अभियुक्त की ओर से कविता की तबीयत खराब होने की बात पता चलने पर वह उसने घर पहुंचा तो उसे उसकी मौत होने का पता चला.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि 17 नवंबर की रात वह अपनी मां को पुराने मकान में छोड़ने गया था. कविता शराब पीने के चलते रात को खाना नहीं बना पाती थी. इसलिए वह रात को मां के घर ही रुक गया. सुबह जब वह घर पहुंचा, तो कविता के मुंह से झाग निकल रहे थे और बिस्तर पर उल्टी की हुई थी. गला दबाने से मुंह से झाग नहीं आते. इसके अलावा घटना का कोई गवाह भी नहीं है. इसलिए उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंडित किया है.