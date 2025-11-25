दो बड़े मामले: आईटी अपराध से जुड़े पॉक्सो मामलों की जांच SI स्तर से निचले अधिकारी से क्यों? अपात्रों को नियुक्ति देने पर रोक
आईटी अपराध से जुड़े पॉक्सो मामलों की पुलिस निरीक्षक स्तर के निचले अधिकारियों से जांच पर राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 2 दिसंबर को तलब कर पूछा है कि पॉक्सो अपराध से जुड़े जिन मामलों में आईटी एक्ट का अपराध शामिल होता है, उन मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर के निचले अधिकारियों से कैसे कराई जा रही है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेष नितिन सैनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि पॉक्सो से जुड़े इस अपराध में पीड़िता का वीडियो भी वायरल हुआ था और मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ने कर मामले में आरोप पत्र पेश किया है. जबकि पॉक्सो कानून के तहत जिन प्रकरणों में पॉक्सो के साथ ही आईटी एक्ट का अपराध होता है, ऐसे मामले की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर से निचले स्तर का अधिकारी नहीं कर सकता. इसके साथ ही अदालत ने मामले में डीजीपी को तलब कर इस संबंध में जवाब देने को कहा है.
जमानत याचिका में अधिवक्ता भारत यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता 19 साल का नवयुवक है और लंबे समय से जेल में बंद है. वहीं पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने जांच कर संबंधित अदालत में आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ पॉक्सो का अपराध करने के दौरान उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपए लिए और उसे होटल में भी बुलाया. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की जांच निरीक्षक स्तर के बजाए एसआई स्तर के अधिकारी से कराने पर डीजीपी को तलब कर जवाब देने को कहा है.
अपात्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने पर रोक, मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2021 में दो साल वाले डिप्लोमा से कम पात्रता रखने वालों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया. जिसमें अनिवार्य शर्त रखी गई कि अभ्यर्थी के पास प्राथमिक शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा होना जरूरी है. याचिका में कहा गया कि पात्रता संबंधी विवाद को पूर्व में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. वहीं इसके खिलाफ खंडपीठ में पेश अपील और सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी भी खारिज हो गई थी. ऐसे में यह पूर्व में ही तय हो चुका है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दो साल का बीएसटीसी डिप्लोमा होना जरूरी है.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अब एक साल का प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को इस पद पर नियुक्त कर रही है. जबकि उनके पास दो साल की अवधि का बीएसटीसी डिप्लोमा भी नहीं है. जिसके चलते याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती विज्ञापन की शर्त में तय पात्रता की पालना सुनिश्चित करे और किसी भी अपात्र की भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए. वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है.