कोर्ट में दो मामले: एपीओ भर्ती में चयनित सहित 10 असफल अभ्यर्थियों की कॉपी करें पेश, स्टांप ड्यूटी वसूली मामले में अधिकारी तलब

एपीओ भर्ती मामले की सुनवाई में अदालत ने सुनवाई टालते हुए अभ्यर्थियों की कॉपियां पेश करने के आदेश देते हुए अधिकारी को तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 12, 2026

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह इन चयनित अभ्यर्थियों सहित परीक्षा में असफल रहे किन्हीं 10 अन्य अभ्यर्थियों की कॉपी अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश करें. वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों की जानकारी भी सारणीबद्ध तरीके से देने को कहा है. अदालत ने कहा कि 15 जनवरी को आरपीएससी सचिव या उनकी ओर से मामले को जानने वाला अधिकृत सक्षम अधिकारी अदालत में हाजिर हो. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान आरपीएससी के सचिव वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. वहीं तकनीकी बाधा के चलते उनकी ओर से अदालत में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टालते हुए अभ्यर्थियों की कॉपियां पेश करने के आदेश देते हुए अधिकारी को तलब किया है. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 180 पदों भर्ती निकाली थी. जिसमें मुख्य परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा में एक प्रश्न पत्र विधि और एक प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा का रखा गया था. लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया और आयोग के परिणाम के अनुसार अन्य सभी अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य 40 फीसदी अंक भी नहीं ला सके.

याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में 40 फीसदी से अधिक अंक हासिल किये थे. आरजेएस परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से कहीं अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है. इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में असफल कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम मनमाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है. याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मशीनी अंदाज में कॉपियां जांची गई हैं. ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए.

कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी विवाद पर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर आवासीय दर से स्टांप ड्यूटी वसूलने से जुड़े मामले में प्रमुख वित्त सचिव और आईजी स्टांप व कोटा उप-पंजीयक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दुर्गा शंकर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सिद्धार्थ बापना ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की कोटा में कृषि भूमि है. जिसे राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि ही दर्शाया गया है और सरकार की ओर से इस पर कृषि दर से ही राजस्व वसूला जाता है.

याचिकाकर्ता ने गत 1 सितंबर को इसे बेचने के लिए इकरारनामा किया था. इसके तहत भूमि को कृषि भूमि मानकर कीमत तय की गई और 1 नवंबर, 2025 तक पूरी रकम अदा होने पर रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया गया. याचिका में कहा गया कि इस बीच 1 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कृषि भूमि की सीमा एक हजार वर्ग मीटर से बढ़ाकर दो हजार वर्ग मीटर कर दी. वहीं इसे स्टांप ड्यूटी के लिए आवासीय भूमि के समान मान लिया.

याचिका में कहा गया कि यह फैसला संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है. वहीं संबंधित भूमि कृषि भूमि ही है और उसका न तो रूपान्तरण हुआ है और ना ही भू उपयोग बदला गया है. इसके बावजूद उसे आवासीय मानकर अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी वसूलना गलत है. इसके अलावा राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी करने से पहले इस पर आपत्तियां नहीं मांगी. ऐसे में पूर्व में किए गए समझौते इस अधिसूचना से प्रभावित हो रहे हैं. याचिका में गुहार की गई है कि इस अधिसूचना के संबंधित प्रावधान को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
APO RECRUITMENT 2024 CASE HEARING
HC ASKED TO SUBMIT ANSWERSHEETS
STAMP DUTY ON AGRICULTURAL LAND
RAJASTHAN HIGH COURT

