यूटीबी आधार पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा जारी रखने से संबंध में एक माह में निर्णय करे विभाग-हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि विभाग ने नियमित भर्ती का हवाला दे याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से कार्य पर आने से मना कर दिया.
Published : January 2, 2026 at 8:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संबंधित सीएमएचओ को कहा है कि वह Urgent Temporary Basis (यूटीबी) पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा जारी रखने के संबंध में एक माह में निर्णय करे. इस दौरान पूर्व में समान मामले में दिए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश उदयभान व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अत्यावश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर कई सालों से चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं. विभाग की ओर से हाल ही में फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित भर्ती आयोजित कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, लेकिन कई जिलों में फार्मासिस्ट के दर्जनों पर रिक्त रह गए. वहीं दूसरी ओर इस नियमित भर्ती का हवाला देते हुए विभाग ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से आदेश जारी कर कार्य पर आने से मना कर दिया.
याचिका में कहा गया कि विभाग अब खाली रहे पदों को संविदा पर भरेगा, जबकि नियमानुसार एक संविदाकर्मी के स्थान पर दूसरे संविदाकर्मी को नियुक्ति नहीं दी जा सकती. याचिका में यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार ने भी साल 2022 में संविदा के पदों पर नियुक्ति के लिए हायरिंग रूल्स लागू किए हैं. जिसमें याचिकाकर्ता को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन विभाग ने मौखिक रूप से आदेश जारी कर उसे सेवा से अलग कर दिया. हाईकोर्ट पूर्व में भी विभाग को आदेश जारी कर खाली चल रहे पदों पर संविदाकर्मियों को समायोजित करने के निर्देश दे चुका है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह यूटीबी पर लगे फार्मासिस्ट की सेवा जारी रखने के संबंध में एक माह में निर्णय करे.