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गैस की किल्लत से मिलेगी निजात? हॉस्टल के जूठन और सीवेज स्लज से छात्रों ने बना दिया ईंधन!

मनीष चौहान के संपादन में समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट

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जूठन और सीवेज स्लज से छात्रों ने बना दिया ईंधन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 3:20 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 3:26 PM IST

5 Min Read
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कानपुर: कहते हैं कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत और हौसले बुलंद हों, तो नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन किया जा सकता है. इस बात को एक बार फिर हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने सिद्ध करके दिखा दिया है. यहां से एमटेक कर चुके दो छात्रों ने अपने शोध कार्यों से कमाल कर दिया है. इन्होंने देश के सामने खड़े दो सबसे बड़े संकट 'बढ़ते ऊर्जा संकट और जैविक कचरे के प्रबंधन' का एक बेहद सटीक समाधान खोज निकाला है, जिससे आने वाले समय में गैस जैसे ईंधन के संकट से छुटकारा मिलने की संभावना है. पढ़िए खास रिपोर्ट...

जूठन और सीवेज स्लज से मीथेन गैस (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, एचबीटीयू से एमटेक कर चुके प्रतीक मिश्रा ने यहां छात्रावास में बचे हुए और बेकार खाने (जूठन) और सीवेज स्लज (पानी को शोधित करने के बाद बची गंदगी) को 80:20 के अनुपात में लेकर रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हुए इन दोनों मिश्रण से जो मीथेन बनाई है, उसका उत्पादन सामान्य रूप से बनने वाली मीथेन की अपेक्षा 240 गुना अधिक है.

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मीथेन क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat)

10 माह तक लगातार शोध

इसी तरह एमटेक के छात्र रहे हर्षित गुप्ता ने समुद्री शैवाल के प्रसंस्करण से निकलने वाली गंदगी और गेहूं के भूसे से बायोगैस तैयार कर दी है. इस पूरे मामले को लेकर एचबीटीयू में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ललित कुमार सिंह ने कहा कि दोनों ही छात्रों ने 10 माह तक लगातार शोध किया. इसमें एचबीटीयू के साथ ही एमएनआईटी जयपुर का सहयोग रहा. वहां की प्रयोगशाला में छात्रों ने अपने शोध कार्य को पूरा किया, जबकि फूड वेस्ट एचबीटीयू के हॉस्टल्स से लिया गया. उन्होंने कहा कि विश्वसिद्यालय की लैब में इनके शोध परिणाम को सार्थक माना गया. शोध कार्य को केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है.

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जूठन के सैंपल (Photo Credit; ETV Bharat)

'10 छात्रावासों से इकट्ठा किया फूड वेस्ट'

IIT रुड़की के रिसर्च स्कॉलर प्रतीक मिश्रा ने अपने शोध कार्य को लेकर बताया कि उन्होंने एचबीटीयू के 10 हॉस्टल्स से लगातार एक हफ्ते तक बचे हुए खाने या बेकार खाने की सैंपलिंग की. इसी तरह एमएनआईटी जयपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी शोधित होने के बाद जो स्लज (ऐसी गंदगी जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम था) बचा उसके भी नमूने एकत्रित किए.

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मीथेन का उपयोग (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएन रेशियो में भी भारी कमी

इन मिश्रण को रिएक्टर पर फीड किया. लगातार 10 माह तक अलग-अलग चरणों में जब शोध कार्य पूरा हुआ, उसके बाद जो परिणाम सामने आए, उसमें मीथेन का यील्ड इंक्रीमेंट 240 प्रतिशत तक बढ़ गया था. साथ ही, जो कार्बन टू नाइट्रोजन का अनुपात जिसे रसायन विज्ञान की भाषा में सीएन रेशियो कहा जाता है, वह भी छह से सात प्रतिशत तक ही था, जो बहुत कम था. आमतौर पर जब मीथेन गैस बनती है, तो वातावरण में सीएन रेशियो 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंच जाता है.

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पूरी प्रक्रिया (Photo Credit; ETV Bharat)

समुद्री शैवाल और भूसे से बायोगैस

इसी तरह एमटेक के छात्र रहे हर्षित गुप्ता ने बताया कि उन्होंने समुद्री शैवाल के प्रसंस्करण से निकलने वाले अपशिष्ट और गेहूं के भूसे को बायोगैस उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया. समुद्री शैवाल प्रसंस्करण अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पादन में उपयोग अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है. शोध में दोनों फीडस्टॉक को अलग-अलग और विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अवायवीय पाचन (जैविक प्रक्रिया है) के माध्यम से बायोगैस उत्पादन का परीक्षण किया गया. गैस उत्पादन और पदार्थों के जैविक अपघटन को बेहतर बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण भी किया गया. फिर शोध कार्य के दौरान उचित अनुपात में समुद्री शैवाल अपशिष्ट और गेहूं के भूसे के सह-पाचन और तापीय पूर्व-उपचार से बायोगैस और मीथेन उत्पादन में शानदार परिणाम सामने आ गए.

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सीवेज स्लज के सैंपल (Photo Credit; ETV Bharat)

"ऐसा देश में पहली बार हुआ"

एचबीटीयू के प्रो. ललित कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों ने जो शोध कार्य किया है, वह बहुत सराहनीय है. उन्होंने मीथेन के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए फूड वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के स्लज, गेहूं के भूसे या पराली, समुद्री शैवाल का उपयोग किया. ऐसा देश में पहली बार हुआ है. अभी तक इस तरह से मीथेन कभी नहीं बनाई गई.

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(Photo Credit; ETV Bharat)

"बिल्कुल अलग तरह का शोध"

उन्होंने कहा कि अब इस शोध कार्य से हमारे सामने मीथेन तैयार करने के वो विकल्प आ गए हैं, जो आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध हैं. गांवों में जो बायो गैस प्लांट संचालित होते हैं, उनमें इनका उपयोग करके मीथेन को बनाया जा सकता है. यह अपने आप में बेहद अलग तरह का शोध कार्य है. छात्रों ने कई माह तक एमएनआईटी जयपुर में भी रहकर अपना शोध कार्य पूरा किया है.

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Last Updated : September 30, 2026 at 3:26 PM IST

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