HBTU कानपुर में AI और मशीन लर्निंग का नया बीटेक कोर्स शुरू, 60 सीटों पर होंगे दाखिले
हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि कानपुर में इस सत्र से बीटेक AI और मशीन लर्निंग के साथ एमएससी बायो-एनालिटिक्स के नए कोर्स शुरू हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:40 PM IST
कानपुर: कानपुर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि (HBTU) से बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व मशीन लर्निंग (ML) की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है. विवि प्रशासन सत्र 2026-27 से यह नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसमें शुरुआती तौर पर 60 सीटों पर देशभर के छात्र प्रवेश ले सकेंगे.
विवि की डीन एकेडमिक्स प्रो. वंदना दीक्षित कौशिक ने जानकारी दी कि ये सभी प्रवेश जेईई मेंस (JEE Mains) की रैंकिंग के आधार पर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज की सबसे एडवांस तकनीकें हैं, जो शोध कार्यों में छात्रों के लिए मददगार साबित होंगी.
बायो-एनालिटिक्स में MSc का मौका: विवि के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इस साल से पहली बार 'एमएससी इन बायो-एनालिटिक्स' का कोर्स भी शुरू किया जा रहा है. यह एक विशेष प्रकार का व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा, जिसमें रुचि रखने वाले छात्रों को सीयूईटी पीजी (CUET PG) की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला मिल सकेगा. प्रो. वंदना के अनुसार, इस नए कोर्स में फिलहाल 30 सीटें निर्धारित की गई हैं. साथ ही, एमएससी स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विवि द्वारा छात्रों को 'सुपर न्यूमेरी सीट्स' के माध्यम से भी प्रवेश के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
पीएचडी रजिस्ट्रेशन 22 मई तक: दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एचबीटीयू ने 22 अप्रैल से ही विभिन्न विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. शोध करने के इच्छुक छात्रों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है. विवि द्वारा इंजीनियरिंग और साइंस के कई महत्वपूर्ण विषयों में छात्रों को पीएचडी करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है. छात्र अपनी रुचि के विषयों और पात्रता संबंधी अन्य विस्तृत जानकारियां विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं.
योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया पर जोर: पंजीकरण के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए छात्र सीधे विश्वविद्यालय परिसर आकर भी प्रशासनिक कार्यालय से आवश्यक जानकारी ले सकते हैं. प्रो. वंदना दीक्षित ने कहा कि तय समयसीमा यानी 22 मई के बाद किए गए कोई भी पंजीकरण मान्य नहीं होंगे. विवि प्रशासन इस बार पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया पर विशेष जोर दे रहा है. इन नए पाठ्यक्रमों के जुड़ने से एचबीटीयू की शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध के दायरे में और अधिक विस्तार होने की उम्मीद है.
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