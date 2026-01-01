ETV Bharat / state

HBSE परीक्षा-2026 की तैयारी तेज, चैक-लिस्ट जारी: 7 जनवरी तक सुधार व केन्द्र ऑप्शन का मौका

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने सैकेंडरी (10वीं) व सीनियर सैकेण्डरी (12वीं) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 के लिए महत्वपूर्ण चैक-लिस्ट जारी कर दी है. बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर व सचिव मुनीश शर्मा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजकीय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चैक-लिस्ट 1 जनवरी से तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की चैक-लिस्ट 3 जनवरी से ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है.

लॉगिन से डाउनलोड की सुविधा: बोर्ड के अनुसार विद्यालय मुखिया अपने-अपने विद्यालय को जारी लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से चैक-लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. चैक-लिस्ट में परीक्षार्थियों से संबंधित सभी विवरण दर्ज किए गए हैं, जिन्हें समय रहते जांचना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षा से पहले किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए.

7 जनवरी तक नि:शुल्क सुधार: चैक-लिस्ट में दर्ज विषय, फोटो, हस्ताक्षर, आधार नंबर, विषयों का माध्यम आदि में यदि कोई अशुद्धि पाई जाती है तो स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 1 से 7 जनवरी तक तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 3 से 7 जनवरी तक नि:शुल्क ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं. यह सुविधा केवल निर्धारित तिथि तक ही उपलब्ध रहेगी.

अन्य सुधार के लिए कार्यालय में उपस्थिति: बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यदि इन विवरणों के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी में सुधार कराना हो, तो विद्यालय मुखिया या प्रतिनिधि को सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्यों/दस्तावेजों सहित नियमानुसार शुद्धि शुल्क जमा करवाना होगा.