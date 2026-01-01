ETV Bharat / state

HBSE परीक्षा-2026 की तैयारी तेज, चैक-लिस्ट जारी: 7 जनवरी तक सुधार व केन्द्र ऑप्शन का मौका

HBSE ने परीक्षा-2026 के लिए चैक-लिस्ट जारी कर दी है. 7 जनवरी तक सुधार व केन्द्र ऑप्शन भरने का अवसर दिया गया है.

HBSE Exam 2026
HBSE परीक्षा-2026 की तैयारी तेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 9:48 AM IST

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने सैकेंडरी (10वीं) व सीनियर सैकेण्डरी (12वीं) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 के लिए महत्वपूर्ण चैक-लिस्ट जारी कर दी है. बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर व सचिव मुनीश शर्मा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजकीय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चैक-लिस्ट 1 जनवरी से तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की चैक-लिस्ट 3 जनवरी से ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है.

लॉगिन से डाउनलोड की सुविधा: बोर्ड के अनुसार विद्यालय मुखिया अपने-अपने विद्यालय को जारी लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से चैक-लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. चैक-लिस्ट में परीक्षार्थियों से संबंधित सभी विवरण दर्ज किए गए हैं, जिन्हें समय रहते जांचना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षा से पहले किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए.

7 जनवरी तक नि:शुल्क सुधार: चैक-लिस्ट में दर्ज विषय, फोटो, हस्ताक्षर, आधार नंबर, विषयों का माध्यम आदि में यदि कोई अशुद्धि पाई जाती है तो स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 1 से 7 जनवरी तक तथा अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय 3 से 7 जनवरी तक नि:शुल्क ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं. यह सुविधा केवल निर्धारित तिथि तक ही उपलब्ध रहेगी.

अन्य सुधार के लिए कार्यालय में उपस्थिति: बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यदि इन विवरणों के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी में सुधार कराना हो, तो विद्यालय मुखिया या प्रतिनिधि को सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्यों/दस्तावेजों सहित नियमानुसार शुद्धि शुल्क जमा करवाना होगा.

विषय परिवर्तन के नियम: यदि कोई परीक्षार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेना चाहता है, तो वह 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी प्रायोगिक शुल्क के साथ ऑनलाइन सुधार कर सकता है. वहीं, सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में छठा अतिरिक्त विषय लेने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा. यदि अतिरिक्त विषय प्रायोगिक है, तो 100 रुपये प्रायोगिक शुल्क भी देय होगा.

केन्द्र ऑप्शन भरना अनिवार्य: इसके अतिरिक्त सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा-2026 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय, अराजकीय स्थाई व अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों, गुरूकुलों व विद्यापीठों को 1 से 7 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा केन्द्र ऑप्शन भी भरना होगा. बोर्ड ने सभी विद्यालयों से समय सीमा का पालन करने की अपील की है.

