शामली के जिला अस्पताल में जांच सुविधा ठप, तीन महीने से Hba1c टेस्ट नहीं, मरीज परेशान
जिला संयुक्त चिकित्सालय में Hba1c टेस्ट नहीं होने से मरीज परेशान रहते हैं. महंगे दामों पर बाहर से टेस्ट कराना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:46 PM IST
शामली : जिला संयुक्त चिकित्सालय में पिछले करीब तीन महीना से Hba1c की जांच पूरी तरह से ठप है. जिस कारण शुगर के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मरीज को महंगे दामों पर बाहर से टेस्ट करवाना पड़ रहा है. शुगर के मरीजों के लिए Hba1c की जांच हर 3 महीने में करानी बहुत जरूरी होती है, जिसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाई देते हैं.
जिला अस्पताल में रक्त की जांच करने के लिए लैब भी है, लेकिन इस लैब में किस तरह की जांच की जाती है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. अस्पताल में कितने प्रकार की जांच होती है और किस जांच का कितना पैसा लिया जाता है या फिर वह निशुल्क हैं. इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है. किसी दिन अगर किसी मशीन में खराबी आ जाती है तो यह भी नहीं बताया जाता की जांच कब तक होगी.
कीट की डिमांड की गई है : लैब इंचार्ज डॉ. लविश सिंह ने बताया, जिला संयुक्त चिकित्सालय की लैब में करीब 37 से 38 प्रकार की जांच होती है. पिछले महीनों से Hba1c की जांच नहीं हो पा रही है. अभी करीब 2 महीने से लैब का चार्ज लिया है. HbA1C जांच के लिए नई मशीन लगाई गई है, जल्द जांच शुरू हो जाएगी.
रोज 15-20 मरीजों को पड़ती है जांच की जरूरत : फिजिशियन डॉ. सचिन मलिक ने बताया, 15 से 20 मरीज रोज ऐसे आते हैं जिन्हें Hba1c की जांच जरूरी है. Hba1c जांच से ही पता चलता है कि मरीज को कितना शुगर है. पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर आखिर कितना रहा. जांच के आधार पर ही मरीज को दवाई दी जाती है.
1 महीने में मिले 330 शुगर पेशेंट : जिला चिकित्सालय के शुगर जांच के आंकड़ों की बात करें तो अगस्त माह से लेकर सितंबर में अब तक करीब 1 महीने के अंदर 330 ऐसे मरीज आए, जिनकी जांच में शुगर पाया गया है. इनमें 133 पुरुष और 197 महिला मरीज शामिल हैं.
लगाई गई है दूसरी मशीन : जिला संयुक्त चिकित्सालय में लैब में जांच की जिम्मेदारी POCT सर्विसेज को दी गई है. कंपनी के द्वारा खून जांच करने के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय की लैब में मशीन स्थापित की गई है. कंपनी के सेल्स सीनियर एग्जीक्यूटिव गगन त्यागी ने बताया, पहले सेलेक्टर मशीन से खून की जांच होती थी. Hba1c की जांच के लिए सीरम लिया जाता है. इसके लिए दूसरी कोबाल्ट मशीन लगाई गई है.
कंपनी को नोटिस जारी : सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखोरी ने बताया, POCT सर्विसेज कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है. अगर कोई जांच प्रभावित हुई थी तो इसकी जानकारी कंपनी ने उन्हें क्यों नहीं दी. एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है.
HbA1C टेस्ट क्या है? HbA1C टेस्ट को A1C परीक्षण या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है. यह परीक्षण रक्त में ग्लूकोज से जुड़े हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा को मापता है. HbA1C पिछले 3 महीनों (8 से 12 सप्ताह) में ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को संदर्भित करता है. यानि कि कल या परसों हमने जो खाना खाया, उससे नहीं, बल्कि पिछले तीन महीनों में जो खाना हम खाते हैं, उससे खून में शुगर का स्तर पता चलता है.
डायबिटीज मरीजों को HbA1c टेस्ट की आवश्यकता क्यों होती है? अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, तो आपके डॉक्टर HbA1c टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं, इससे यह साफ पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं.
दरअसल, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, जिसे अक्सर HbA1c टेस्ट के रूप में जाना जाता है, एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है जिसका उपयोग शरीर के ब्लड शुगर लेवल को मापने के लिए किया जाता है. HbA1c टेस्ट के रिजल्ट प्रीडायबिटीज, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज रोग की पहचान करने में मदद करते हैं. मतलब यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण हैं, तो रोग की पहचान करने के लिए और पुष्टि करने के लिए HbA1c परीक्षण भी किया जा सकता है.
कैसे काम करता है यह टेस्ट : ब्लड सेल्स में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है. हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन का एक विशेष रूप, जो ब्लड शुगर के साथ परस्पर क्रिया करता है. ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इस मिश्रण द्वारा बनाया गया एक अणु है. HbA1c टेस्ट पिछले दो से तीन महीनों में आपके औसत रक्त शर्करा को निर्धारित करने के लिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करता है.
जब ग्लूकोज या ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होता है, तो यह ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के गठन को बढ़ाता है. दरअसल, औसत रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों या लगभग 3-4 महीने तक जीवित रहती है. इसलिए, HbA1c परीक्षण केवल पिछले 2-3 महीनों में ब्लड शुगर के लेवल का उचित अनुमान लगा सकता है.
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