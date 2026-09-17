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शामली के जिला अस्पताल में जांच सुविधा ठप, तीन महीने से Hba1c टेस्ट नहीं, मरीज परेशान

HbA1C जांच को लेकर मरीज परेशान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : जिला संयुक्त चिकित्सालय में पिछले करीब तीन महीना से Hba1c की जांच पूरी तरह से ठप है. जिस कारण शुगर के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मरीज को महंगे दामों पर बाहर से टेस्ट करवाना पड़ रहा है. शुगर के मरीजों के लिए Hba1c की जांच हर 3 महीने में करानी बहुत जरूरी होती है, जिसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाई देते हैं. जिला अस्पताल में रक्त की जांच करने के लिए लैब भी है, लेकिन इस लैब में किस तरह की जांच की जाती है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. अस्पताल में कितने प्रकार की जांच होती है और किस जांच का कितना पैसा लिया जाता है या फिर वह निशुल्क हैं. इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है. किसी दिन अगर किसी मशीन में खराबी आ जाती है तो यह भी नहीं बताया जाता की जांच कब तक होगी. पिछले तीन महीने से Hba1c टेस्ट बंद. (Video Credit; ETV Bharat) कीट की डिमांड की गई है : लैब इंचार्ज डॉ. लविश सिंह ने बताया, जिला संयुक्त चिकित्सालय की लैब में करीब 37 से 38 प्रकार की जांच होती है. पिछले महीनों से Hba1c की जांच नहीं हो पा रही है. अभी करीब 2 महीने से लैब का चार्ज लिया है. HbA1C जांच के लिए नई मशीन लगाई गई है, जल्द जांच शुरू हो जाएगी. रोज 15-20 मरीजों को पड़ती है जांच की जरूरत : फिजिशियन डॉ. सचिन मलिक ने बताया, 15 से 20 मरीज रोज ऐसे आते हैं जिन्हें Hba1c की जांच जरूरी है. Hba1c जांच से ही पता चलता है कि मरीज को कितना शुगर है. पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर आखिर कितना रहा. जांच के आधार पर ही मरीज को दवाई दी जाती है. 1 महीने में मिले 330 शुगर पेशेंट : जिला चिकित्सालय के शुगर जांच के आंकड़ों की बात करें तो अगस्त माह से लेकर सितंबर में अब तक करीब 1 महीने के अंदर 330 ऐसे मरीज आए, जिनकी जांच में शुगर पाया गया है. इनमें 133 पुरुष और 197 महिला मरीज शामिल हैं. लगाई गई है दूसरी मशीन : जिला संयुक्त चिकित्सालय में लैब में जांच की जिम्मेदारी POCT सर्विसेज को दी गई है. कंपनी के द्वारा खून जांच करने के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय की लैब में मशीन स्थापित की गई है. कंपनी के सेल्स सीनियर एग्जीक्यूटिव गगन त्यागी ने बताया, पहले सेलेक्टर मशीन से खून की जांच होती थी. Hba1c की जांच के लिए सीरम लिया जाता है. इसके लिए दूसरी कोबाल्ट मशीन लगाई गई है.