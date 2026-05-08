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हजारीबाग मेयर दिखे एक्शन में, कभी सड़क तो कभी विद्यालय का कर रहे निरीक्षण

हजारीबाग: नगर निगम के महापौर इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. कभी सड़क पर गंदगी सफाई करते हुए दिखते हैं तो कभी विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं. मौके पर संबंधित पदाधिकारी से कह भी रहे की अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, ताकि लोगों को परेशानी ना हो. महापौर अरविंद राणा ने हिंदू हाई स्कूल का निरीक्षण किया है तो दूसरी ओर जल जमाव के कारण छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं.

मेयर अरविंद राणा ने क्षेत्र के हिंदू हाई स्कूल का निरीक्षण किया है. निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने चिंता जाहिर की है कि विद्यालय में सुविधा तो है, लेकिन छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है. बड़े-बड़े लैब बनकर तैयार है, लेकिन उस लैब में शिक्षक की कमी के कारण छात्र पहुंच नहीं रहे हैं. धूल की परत कुर्सी में बैठ गई है. मेयर ने बताया कि हिंदू स्कूल में शिक्षक की बहाली तो हुई है, लेकिन वे प्रति नियुक्ति में अन्य दो स्कूल में सेवा दे रहे हैं. जिस कारण हिंदू स्कूल के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है. उन्हें वेतन तो हिंदू स्कूल के नाम पर मिल रहा है, लेकिन छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

निगम के सभी स्कूलों का निरीक्षण करने की कही बात