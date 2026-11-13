मात्र 11 रुपये में 301 छठ व्रतियों को 21 प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई, हजारीबाग यूथ विंग की पहल
हजारीबाग में छठ पर्व की तैयारियों के बीच समाजसेवा की बेहतरीन मिसाल दिखी है. यह पहल हजारीबाग यूथ विंग की ओर से की गई.
Published : November 13, 2026 at 2:10 PM IST
हजारीबागः लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सनातनियों में काफी उत्साह है. इस पर्व में हर एक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो. इसे देखते हुए हजारीबाग में युवाओं की टीम के द्वारा 301 व्रतियों को मात्र 11 रुपये में पूजन की 21 सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.
301 व्रतियों को उपलब्ध कराई गई पूजन सामग्री
हजारीबाग यूथ विंग की ओर से यह पहल की गई है. ऐसी छठ व्रती जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी मदद के लिए यूथ विंग सामने आया है. युवाओं के द्वारा महज 11 रुपये में पूजा की 21 सामग्री 301 व्रतियों को केबी सहाय मार्ग स्थित खजांची तालाब के समीप उपलब्ध कराई गई.
मात्र 11 रुपये में व्रतियों को मिली पूजन सामग्री
हजारीबग यूथ विंग के सदस्यों ने कहा कि इसको लेकर पिछले एक माह से तैयारी चल रही थी. आपस में ही राशि इकट्ठा कर यह काम किया जा रहा है. तीन दिन पहले वैसी व्रती जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए टोकन की व्यवस्था की गई थी. 11 रुपये देकर व्रतियों ने टोकन लिया और दो दिनों के बाद उन्हें छठ पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है.
21 तरह की पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई
समिति के सदस्यों का कहना है कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया. लोगों से अपील की गई कि वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और छठ पूजा करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है. जिसमें नारियल, सूप समेत 21 तरह की सामग्री है. छठ व्रतियों ने हजारीबाग यूथ विंग की इस पहल की सराहना की.
मात्र 11 रुपये में पूजन सामग्री उपलब्ध कराकर संस्था ने उन परिवारों की आस्था का सम्मान किया है, जिन्हें आर्थिक कारणों से पूजा की तैयारियों में कठिनाई होती है. यह पहल समाज में सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश देती है.
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