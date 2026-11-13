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मात्र 11 रुपये में 301 छठ व्रतियों को 21 प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई, हजारीबाग यूथ विंग की पहल

छठ व्रती को पूजन सामग्री देते हजारीबाग यूथ विंग के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सनातनियों में काफी उत्साह है. इस पर्व में हर एक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो. इसे देखते हुए हजारीबाग में युवाओं की टीम के द्वारा 301 व्रतियों को मात्र 11 रुपये में पूजन की 21 सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

301 व्रतियों को उपलब्ध कराई गई पूजन सामग्री