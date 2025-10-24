ETV Bharat / state

महापर्व छठ में आपसी सहयोग, महज 11 रुपये में पूजन सामग्री व्रतियों को करायी जा रही उपलब्ध

छठ व्रतियों को 11 रुपये में पूजन सामग्री उपलब्ध कराते हजारीबाग यूथ विंग के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. बाजार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से छठ व्रतियों को सहयोग भी किया जा रहा है. इस क्रम में हजारीबाग यूथ विंग की ओर से महज 11 रुपये में सूप समेत छठ पूजा की सामग्री छठ व्रतियों को उपलब्ध करायी जा रही है.

महज 11 रुपये में पूजन सामग्री

लोक आस्था के महापर्व में हर एक व्यक्ति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहता है और पुण्य का भागी बनना चाहता है. इसे देखते हुए हजारीबाग यूथ विंग की ओर से छठ करने वाले व्रतियों को 11 रुपये में सूप और पूजन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है.

हजारीबाग यूथ विंग के सदस्यों से बात करते संवाददाता गौरव प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

301 परिवारों को पहुंचाई गई मदद

लगभग 301 परिवार को मदद पहुंचाई गई है. इनमें वैसे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और पूजा करने की इच्छा रखते हैं. यूथ विंग का कहना है कि सनातनियों के लिए छठ से बड़ा पर्व कोई नहीं है. इसे देखते हुए यूथ विंग के सदस्यों ने फैसला लिया कि छठ करने वाले परिवार को मदद की जाए .इसे देखते हुए यह तैयारी की गई है.