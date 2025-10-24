ETV Bharat / state

महापर्व छठ में आपसी सहयोग, महज 11 रुपये में पूजन सामग्री व्रतियों को करायी जा रही उपलब्ध

हजारीबाग यूथ विंग की ओर से छठ पर्व को लेकर व्रतियों को सहयोग किया जा रहा है.

Hazaribag Youth Wing
छठ व्रतियों को 11 रुपये में पूजन सामग्री उपलब्ध कराते हजारीबाग यूथ विंग के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 3:27 PM IST

हजारीबाग: लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. बाजार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से छठ व्रतियों को सहयोग भी किया जा रहा है. इस क्रम में हजारीबाग यूथ विंग की ओर से महज 11 रुपये में सूप समेत छठ पूजा की सामग्री छठ व्रतियों को उपलब्ध करायी जा रही है.

महज 11 रुपये में पूजन सामग्री

लोक आस्था के महापर्व में हर एक व्यक्ति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहता है और पुण्य का भागी बनना चाहता है. इसे देखते हुए हजारीबाग यूथ विंग की ओर से छठ करने वाले व्रतियों को 11 रुपये में सूप और पूजन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है.

हजारीबाग यूथ विंग के सदस्यों से बात करते संवाददाता गौरव प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

301 परिवारों को पहुंचाई गई मदद

लगभग 301 परिवार को मदद पहुंचाई गई है. इनमें वैसे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और पूजा करने की इच्छा रखते हैं. यूथ विंग का कहना है कि सनातनियों के लिए छठ से बड़ा पर्व कोई नहीं है. इसे देखते हुए यूथ विंग के सदस्यों ने फैसला लिया कि छठ करने वाले परिवार को मदद की जाए .इसे देखते हुए यह तैयारी की गई है.

आस्था, श्रद्धा और सेवा की भावना से समर्पित यूथ विंग में एक सूप, नारियल, शुद्ध घी, सिंदूर, रोड़ी, कपूर, जाफर समेत सभी जरूरी पूजन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है. संस्था ने बताया कि सहयोग करने का मुख्य उद्देश्य व्रतियों के कठिन व्रत को सरल बनाते हुए सेवा और भाईचारा का संदेश देना है.

Hazaribag Youth Wing
छठ व्रतियों को 11 रुपये में पूजन सामग्री उपलब्ध कराते हजारीबाग यूथ विंग के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों ने की पहल की सराहना

स्थानीय लोग भी बताते हैं कि यह एक अच्छी पहल है. वैसे सनातनी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं उन्हें मदद की जा रही है.ऐसे प्रयास से धार्मिक एकता, सहयोग और आपसी भाईचारा बढ़ता है. छठ पर्व की महिमा अपरंपार है. आपस में सहयोग की भावना भी इस पर्व में अधिक देखने को मिलती है. यह प्रयास सराहनीय है.

