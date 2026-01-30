ETV Bharat / state

भूमिजा फैशन डिजाइनिंग के छात्राओं के लिए बना बेहतर मंच, हजारीबाग की महिला एंटरप्रेन्योर का जलवा

हजारीबाग की छात्राएं फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.

ग्राफिक्स इमेज
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: फैशन डिजाइनिंग एक बेहतर करियर के रूप में उभरकर सामने आ रहा है. हजारीबाग के कृष्ण बल्लभ महिला कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के जरिए छात्राएं अपना करियर बना रही हैं. कॉलेज की ओर से फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी रखने वाली छात्राओं के लिए भूमिजा नामक एक मंच तैयार किया गया है, जिसके जरिए छात्राएं अपना हुनर लोगों को दिखाती हैं. आज के समय में दर्जनों छात्राओं का बना उत्पाद, भूमिजा के जरिए आम लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है. इसकी तारीफ भी लोग कर रहे हैं.

खुद के बनाए उत्पाद प्रदर्शन

कहा जाए तो केबी महिला कॉलेज ने महिला एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिजा नामक मंच तैयार किया है. जिसमें कॉलेज की छात्राएं अपनी सोच को एक मंच देती हैं. विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम होते हैं तो भूमिजा का एक अलग कॉर्नर बनाया जाता है. यहां फैशन डिजाइनिंग की छात्राएं खुद के द्वारा बनाए गए उत्पाद को प्रदर्शित करती हैं, जिसके जरिए वो अपना उत्पाद बेचती हैं.

फैशन डिजाइनिंग में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

हजारीबाग के पगमिल की रहने वाली हाला नाज महिला एंटरप्रेन्योर का बेहतर उदाहरण बनकर उभर रही हैं. हजारीबाग वीमेंस कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद, आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम बढ़ाया तो कामयाबी कदम चूमने लगी. हाला बताती हैं फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद अपना करियर बनाने के लिए तैयारी शुरू की. पहले तो खुद से डिजाइन बनाए और उसे विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किया. इस बीच लोगों का काफी रिस्पांस मिला. धीरे-धीरे यह कारवां आगे बढ़ता चला गया और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े परिधान और रूप सज्जा के लिए अपना आउटलेट खोला है.

उत्पाद के बारे में जानकारी देती एक छात्रा

फैशन डिजाइनिंग और आत्मनिर्भर

हाला आगे बताती हैं डिजाइन खुद से बनाती हैं और उनकी टीम उस डिजाइन को फैब्रिक पर उतारती है. जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है. यही नहीं टीम में 6 से ज्यादा महिलाओं को जगह दी गई है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं. केबी महिला कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद छात्राएं आत्मनिर्भर बन रही हैं तो दूसरी ओर भूमिजा कई छात्राओं को नई राह दिखाने में मदद कर रही है.

