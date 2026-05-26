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महिलाओं का देसी कोल्ड स्टोरेज! प्याज के सुरक्षित भंडारण की समस्या का समाधान, दूसरे गांव से लोग पहुंच रहे हैं सीखने

हजारीबाग: किसान के लिए सब्जी की खेती करना आसान है. लेकिन उसका उचित भंडारण करना किसी चुनौती से कम नहीं है. कटकमसांडी प्रखंड के डांड पंचायत के गांव में महिलाओं ने प्याज, लहसुन और आलू के भंडारण की ऐसा तरकीब निकाली है, जिसमें उन्हें 1 रुपया खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है. साथ ही न कोल्ड स्टोरेज में रखने का झंझट है और न ही उसे तुरंत बाजार में बेचने की चिंता.

महिलाओं ने तैयार किया कोल्ड स्टोरेज

दरअसल, मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ती है. बारिश हो या गर्मी इसका असर फसल पर तुरंत देखने को मिलने लगता है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहां मेहनत से फसल की अच्छी उपज तो होती है, लेकिन सुविधा के अभाव के कारण फसल को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं. इसी परेशानी को देखते हुए हजारीबाग के महिला किसानों ने एक देसी कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है.

जानकारी देती महिला किसान और प्रोजेक्ट समन्वयक (ETV BHARAT)

महिलाओं ने अपने घर में ही बांस से देसी कोल्ड स्टोरेज तैयार कर लिया है. जिससे अब उनका प्याज खराब नहीं हो रहा है. प्याज, लहसुन को सड़क पर फेंकने को मजबूर किसानों के लिए बांस से बना देसी कोल्ड स्टोरेज किसी राहत से कम नहीं है. यह कोल्ड स्टोरेज हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के डांड पंचायत की महिलाओं की देन है. झारखंड के लगभग हर इलाके में कोल्ड स्टोरेज की समस्या आम है, देश के बाकी हिस्सों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है.

बांस निर्मित कोल्ड स्टोरेज में कैसे फसल रहेंगे सुरक्षित

एक आंकड़े के अनुसार 40 प्रतिशत फसल, सब्जियां, फल-फूल, दूध-मछली व अन्य उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं. ऐसे में महिलाओं के द्वारा बनाया गया यह देसी कोल्ड स्टोरेज वरदान साबित हो रहा है. महिलाओं ने बांस से देसी कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है. जिसे बनाने में बांस और रस्सी की आवश्यकता पड़ती है. मचान बनाकर स्टोरेज तैयार किया जाता है.