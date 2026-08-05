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झारखंड में SIR के बाद वोटर ड्राफ्ट रोल जारी, हजारीबाग के 2,80,141 मतदाता लिस्ट से बाहर

SIR के बाद वोटरों का ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है. हजारीबाग के 2,80,141 प्रारूप मतदाता मतदाता सूची से बाहर हैं.

Hazaribag voter draft roll
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 3:20 PM IST

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हजारीबाग: झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद आज मतदाताओं का ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया. जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरा है, वह अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं. सभी मतदान केदो में सूची लगायी गयी है. कोई वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह अविलंब बीएलओ से संपर्क स्थापित कर अपना नाम सुनिश्चित करवा सकते हैं. अन्यथा मतदाता सूची में उनका नाम नहीं रहेगा.

हजारीबाग में 2,80,141 प्रारूप मतदाता मतदाता सूची से बाहर हैं. यह वैसे लोग हैं जो या तो अनुपस्थित, हस्तांतरित, मृत, डुप्लीकेट या फिर हस्ताक्षर से मना करने वाले हैं.

हजारीबाग के 2,80,141 मतदाता लिस्ट से बाहर (Etv Bharat)

उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत गणना चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. जिले के कुल 16,32,168 मतदाताओं में से 13,52,027 मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरकर डिजिटलाइज कर दिए गए हैं. शेष 2,80,141 अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट, हस्ताक्षर से मना करने वाले मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं होंगे.

5 अगस्त 2026 से सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है. सभी आम नागरिक 5 अगस्त को अपने मतदान केन्द्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, अपने परिवार के सदस्यों के नाम की जांच करेंगे. यदि किसी कारणवश किसी योग्य मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आया है, तो उक्त फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ के पास घोषणा पत्र के साथ जमा कर दें.

यदि किसी मतदाता का नाम अपने परिवार के सदस्यों वाले मतदान केन्द्र को छोड़कर किसी अन्य मतदान केन्द्र में चला गया है, तो स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 भरकर बीएलओ के पास जमा करें. अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट, हस्ताक्षर से मना करने वाले कुल 2,80,141 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं होंगे. जिला में मतदान केन्द्रों की संख्या 1866 से बढ़कर 1968 हो गई है.

प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 01 अक्टूबर की अर्हता तिथि के आधार पर दावा व आपत्ति से संबंधित आवेदन पत्र दायर करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी. दावा व आपत्ति संबंधी आवेदन देने के लिए 05 अगस्त से 04 सितम्बर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है.

इस अवधि के दौरान 01 अक्टूबर की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु प्रपत्र-6 में, प्रविष्टियों में सुधार हेतु प्रपत्र-8 में, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन भरकर बीएलओ के पास, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में, अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं.

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