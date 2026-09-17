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हजारीबाग की दो बेटियों का अंडर- 17 एथलेटिक्स कैंप में चयन, अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशीप के लिए खुद को तैयार कर रही खिलाड़ी

खिलाड़ी पृथ्वी उरांव और अनोखी कुमारी ( Etv Bharat )