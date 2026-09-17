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हजारीबाग की दो बेटियों का अंडर- 17 एथलेटिक्स कैंप में चयन, अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशीप के लिए खुद को तैयार कर रही खिलाड़ी

हजारीबाग के दो खिलाड़ियों का अंडर 17 विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कैंप के लिए चयन हुआ है.

Players Prithvi Oraon and Anokhi Kumari
खिलाड़ी पृथ्वी उरांव और अनोखी कुमारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 6:47 PM IST

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हजारीबाग: जिले की दो बेटी पृथ्वी उरांव और अनोखी कुमारी का चयन अंडर 17 विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कैंप के लिए हुआ है. दोनों खिलाड़ी आने वाले दिनों में गोवा जाएंगी. 5 अक्टूबर से कैंप का आयोजन होगा. कैंप में दोनों राष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन होने पर ये ब्राजील के ट्रैक पर दम दिखाते हुए नजर आएंगी. ये दोनों देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.

दो खिलाड़ियों का अंडर 17 के लिए चयन

हजारीबाग एक छोटा शहर है, लेकिन यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की दो खिलाड़ी पृथ्वी उरांव और अनोखी कुमारी का चयन अंडर 17 विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कैंप के लिए हुआ है. 5 अक्टूबर से गोवा में देशभर के खिलाड़ियों का महाकुंभ लगेगा. यहां से ही वैसे खिलाड़ियों का चयन होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे.

दो खिलाड़ियों का अंडर 17 विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयन (Etv Bharat)

दिन रात पसीने बहा रही है खिलाड़ी

दोनों खिलाड़ी दिसंबर में होने वाले ब्राजील में आयोजित अंडर-17 विद्यालयीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, ताकि गोवा में होने वाले कैंप में उनका चयन हो सके. झारखंड से लगभग 11 खिलाड़ी गोवा पहुंचेंगे. पृथ्वी उरांव लंबी कूद और अनौखी कुमारी 400 मीटर बाधा दौड़ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी.

Players Prithvi Oraon and Anokhi Kumari
अभ्यास करती हुई अनोखी कुमारी (Etv Bharat)

लंबी कूद का प्रशिक्षण

गुमला की रहने वाली पृथ्वी उरांव पिछले करीब 3 सालों से हजारीबाग में रहकर लंबी कूद का प्रशिक्षण ले रही हैं. वहीं रांची की अनोखी कुमारी ने 400 मीटर बाधा दौड़ में अपनी जगह बनाई है. दोनों के पिता किसान हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. दोनों खिलाड़ियों की सफलता में उनके प्रशिक्षक नीरज रॉय समेत कई प्रशिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है.

दोनों खिलाड़ियों के पास प्रतिभा दिखाने का मौका

प्रशिक्षक नीरज बताते हैं कि खिलाड़ियों ने लगातार अपनी तकनीक, गति, फिटनेस और प्रदर्शन पर काम किया है. लंबे समय तक किए गए नियमित अभ्यास का परिणाम है कि दोनों खिलाड़ियों को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने को आतुर हैं, दोनों खिलाड़ियों का पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया जा चुका है.

हजारीबाग में रहकर दो खिलाड़ियों ने बेहतर प्रशिक्षण पा कर राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई है. आने वाले दिनों में गोवा में बेहतर प्रदर्शन करने पर यह खिलाड़ी ब्राजील की धरती पर नजर आएंगी.

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