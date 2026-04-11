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हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला: मुख्य आरोपी शंभू कुमार ने खासमहाल जमीन पर खड़ा कर डाला आलीशान मकान, अब जांच शुरू

हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले के मुख्य आरोपी शंभू कुमार का मकान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः ट्रेजरी घोटाले के मुख्य आरोपी सिपाही शंभू कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हजारीबाग के दीपूगढ़ा में बना उसका आलीशान भवन पूरे राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. जांच के क्रम में पाया गया कि वह भवन खासमहाल जमीन पर बना है. उक्त जमीन अमीर बानो, पति सैयद बाकर मेहंदी के नाम पर आवंटित है. बिना लीज हस्तांतरण के आवेदन के ही जमीन पर तीन तल्ला आलीशान भवन बना दिया गया.

मकान पर चस्पा किया गया नोटिस

आरोपी शंभू कुमार के मकान पर हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि अमीर बानो और शंभू कुमार ने किस आधार पर खासमहाल जमीन पर निर्माण कार्य किया है. उपायुक्त कार्यालय ने सभी संगत कागजातों के साथ पक्ष रखने के लिए 15 अप्रैल को 11:00 बजे तक समय निर्धारित किया है. साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी. यह नोटिस खासमहाल पदाधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है.

बगैर लीज हस्तांतरण के जमीन पर निर्माण

जांच के क्रम में पाया गया है कि जिस भूखंड पर शंभू कुमार ने आलीशान भवन बनाया है वह खासमहल अंतर्गत सरले मौजा, थाना संख्या 159, भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 175, प्लॉट नंबर 252/ 677 रकवा 0.2725 एकल भूमि अमीर बानो, पति सैयद बाकर मेहंदी के नाम से 31. 3. 2038 तक नवीकृत है. जो लीज पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 190/ 1 में दर्ज है. ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि वित्तीय अनियमितता का मुख्य आरोपी सिपाही शंभू कुमार ने कैसे बिना लीज हस्तांतरण के खासमहाल जमीन पर मकान बनाया. अब यह भी जांच के दायरे में आ चुका है.

शंभू कुमार के मकान के बाहर लगा नोटिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

जारी है ट्रेजरी घोटाले की जांच