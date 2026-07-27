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फलों की गुठलियों से हरियाली लाने की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे प्रो. राजेंद्र यादव

हजारीबाग: समाज में कई लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं. उन्हीं में एक हजारीबाग जिला के इचाक निवासी प्रोफेसर राजेंद्र यादव हैं, जो हरियाली दूत बनकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनका काम करने का तरीका अलग है. वे फलों की गुठली को जमाकर मानसून के समय जंगल में झाड़ी के नीचे फेंक देते हैं. अब वह गुठली वृक्ष का रूप ले चुका है.

फलों की गुठलियों से अनोखी पहल की शुरुआत

आमतौर पर लोग फल खाने के बाद उनकी गुठलियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. हजारीबाग जिले के इचाक निवासी प्रोफेसर राजेंद्र यादव इन फेंकी हुई गुठलियों को पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बना रहे हैं. उन्होंने लोगों के बीच एक अनोखी पहल शुरू की है. जिसके तहत फलों की गुठलियों और गिरे हुए फलों को एकत्रित कर उन्हें सुखाया जाता है और बीज के रूप में तैयार किया जाता है.

फलों की गुठलियों से पेड़ लगाने की पहल (ETV BHARAT)

प्रो. राजेंद्र यादव इन बीजों को ऐसी जगहों पर रोपते हैं, जहां उनके पौधे आसानी से विकसित होकर पेड़ का रूप ले सकें. विशेष रूप से झाड़ियों के किनारे और खाली स्थानों पर बीजों को लगाया जाता है, ताकि आने वाले समय में वहां हरियाली विकसित हो सके. उनका उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ तैयार कर पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है.