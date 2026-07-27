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फलों की गुठलियों से हरियाली लाने की अनोखी पहल, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे प्रो. राजेंद्र यादव

हजारीबाग के प्रो. राजेंद्र यादव ने पर्यावरण बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. वह हर रोज फलों की गुठलियां इकट्ठा करते हैं.

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फलों की गुठलियां दिखाते प्रोफेसर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 3:51 PM IST

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हजारीबाग: समाज में कई लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं. उन्हीं में एक हजारीबाग जिला के इचाक निवासी प्रोफेसर राजेंद्र यादव हैं, जो हरियाली दूत बनकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनका काम करने का तरीका अलग है. वे फलों की गुठली को जमाकर मानसून के समय जंगल में झाड़ी के नीचे फेंक देते हैं. अब वह गुठली वृक्ष का रूप ले चुका है.

फलों की गुठलियों से अनोखी पहल की शुरुआत

आमतौर पर लोग फल खाने के बाद उनकी गुठलियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. हजारीबाग जिले के इचाक निवासी प्रोफेसर राजेंद्र यादव इन फेंकी हुई गुठलियों को पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बना रहे हैं. उन्होंने लोगों के बीच एक अनोखी पहल शुरू की है. जिसके तहत फलों की गुठलियों और गिरे हुए फलों को एकत्रित कर उन्हें सुखाया जाता है और बीज के रूप में तैयार किया जाता है.

फलों की गुठलियों से पेड़ लगाने की पहल (ETV BHARAT)

प्रो. राजेंद्र यादव इन बीजों को ऐसी जगहों पर रोपते हैं, जहां उनके पौधे आसानी से विकसित होकर पेड़ का रूप ले सकें. विशेष रूप से झाड़ियों के किनारे और खाली स्थानों पर बीजों को लगाया जाता है, ताकि आने वाले समय में वहां हरियाली विकसित हो सके. उनका उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ तैयार कर पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है.

Hazaribag environmental conservationist Rajendra Yadav to grow trees from fruit kernels
फलों की गुठलियां चुनते पर्यावरण संरक्षक (ETV BHARAT)

गुठली से तैयार हो रहा पेड़

प्रो. यादव का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती. हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक छोटा-सा प्रयास कर पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उनका लगाया गया छोटा बीज आने वाले वर्षों में एक विशाल पेड़ का रूप लेकर समाज को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण दे सकता है.

Hazaribag environmental conservationist Rajendra Yadav to grow trees from fruit kernels
प्रो. राजेंद्र यादव की तस्वीर (ETV BHARAT)

प्रोफेसर राजेंद्र यादव निजी कॉलेज में शिक्षक के पद पर सेवा दे रहे हैं. उनका यह अभियान पिछले 7 सालों से चला आ रहा है. जिन्होंने अब तक 25000 से अधिक गुठली संरक्षित किए हैं. राजेंद्र यादव कॉलेज-स्कूलों में भी छात्रों से फलों की गुठली को संरक्षित करने की अपील करते हैं. उनके इस अभियान का प्रशंसा लोग कर रहे हैं. प्रो. राजेंद्र यादव की यह पहल न सिर्फ लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक कर रही है, बल्कि समाज को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का एक सकारात्मक संदेश भी दे रही है.

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