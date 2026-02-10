डाक महामेला का आयोजन, केंद्र की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की दी गई जानकारी
हजारीबाग में डाक महामेला का आयोजन किया गया.
Published : February 10, 2026 at 6:01 PM IST
हजारीबागः जिला डाक प्रमंडल द्वारा डाक महामेला का आयोजन किया गया. इस मेला में भारत सरकार की विभिन्न डाक सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. कार्यक्रम में भारी संख्या में डाकघर के कर्मी उपस्थित हुए.
इस दौरान वित्तीय साक्षरता, बचत और बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को पुरस्कृत किया गया. डाक सेवा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण इकाइयों में एक है. जिसकी पहुंच समाज के अंतिम पायदान तक है. हजारीबाग डाक प्रमंडल द्वारा डाक महामेला का आयोजन किया गया.
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डाक निदेशक झारखंड परिमंडल रामविलास चौधरी उपस्थित हुए. जिन्होंने महा मेला के दौरान भारत सरकार के विभिन्न डाक सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी. बताया कि विभाग केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहा है. जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है. जिसमें डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, लघु बचत, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ समेत कई सेवाएं हैं.
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का वित्तीय समावेशन और बचत संस्कृति को प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है. 18 फरवरी को डाक जीवन बीमा के लिए विशेष अभियान आयोजित किया गया है. जो बीमा सुलभता को बढ़ाने और आम जनमानस को बेहतर बीमा विकल्प प्रदान करने में सहायक होगा. इन्होंने सभी डाककर्मियों से अपील की है कि अभियान को सफल बनाएं.
इस महामेला में शामिल होने के लिए हजारीबाग डाक प्रमंडल के डाक कर्मी पहुंचे. जिन्होंने बताया कि डाक विभाग का महत्व आज के समय में और भी अधिक बढ़ गया है. केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ डाकघर लाभुकों के घर तक पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा आम लोगों में बचत की भावना बढ़े, इसे लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. देश के विकास में डाक विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है. इसका नेटवर्क देश के कोने-कोने तक है.
सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में जन जन तक, अंतिम मील पर स्थित व्यक्ति तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में डाक विभाग मत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है.
इसे भी पढ़ें- एशिया का सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड मेले की डाक प्रक्रिया पूरी, 86 लाख 500 रुपये में हुई मेले की बंदोबस्ती
इसे भी पढ़ें- NIT जमशेदपुर में खुला कोल्हान का पहला 'जेन-जेड' पोस्ट ऑफिस,छात्रों को मिलेगा कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा अनुभव
इसे भी पढ़ें- पाकुड़ मुख्य डाकघर में डाक सेवाएं प्रभावित, कभी सर्वर डाउन तो कभी लिंक फेल