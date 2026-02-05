ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस का अफीम के खिलाफ बिग एक्शन, 350 एकड़ जमीन में लगी खेती नष्ट

हजारीबाग: जिले का चौपारण क्षेत्र इन दिनों अफीम की खेती के लिए चर्चा में है. हजारीबाग पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 350 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है. पुलिस ने अफीम की खेती पर ट्रैक्टर भी चलाया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम का कारोबार करने वालों को बड़ा झटका लगा है.

वन विभाग के साथ पुलिस ने बनाई टीम

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही है. सूचना के आलोक में वन विभाग के साथ एक पुलिस टीम बनाकर पिछले 15 दिनों तक कार्रवाई की गई. इसी के तहत पुलिस अफीम की खेती को नष्ट कर रही है. ताकि अफीम का नामोनिशान मिटाया जा सके.

अफीम की खेती को नष्ट करती पुलिस (Etv bharat)

अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ आर्थिक चोट जरूरी: एसपी

हजारीबाग पुलिस का कहना है कि अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ आर्थिक चोट करना जरूरी है. जिसे देखते हुए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा.