ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी, चोरी के 80 लाख रुपए के गहने बरामद

हजारीबाग: पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. हजारीबाग पुलिस ने 28 अक्टूबर और 11 नवंबर को हुई दो चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है.

दोनों घटना में चोरी के आभूषणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी अजूबा के ऊपर 12, निक्की शर्मा के ऊपर 20, विकास कुमार सोनी के ऊपर 12 और विशु कुमार के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी क्रम में पुरुषोत्तम कुमार के ऊपर पांच और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू के ऊपर एक मामला थाने में दर्ज है. आरोपियों ने पहली घटना लोसिंघना जबकि दूसरी घटना बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र में अंजाम दी थी.

चोरी के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार (Etv bharat)

पुलिस के मुताबिक, दोनों घटना की बात की जाए तो लगभग 80 लाख रुपए की ज्लेवरी की अपराधियों ने चोरी की थी. इन घटनाओं के बाद हजारीबाग एसपी ने दो अलग-अलग एसआईटी टीम का गठन किया था.

घटना के बाद एसआईटी का हुआ था गठन

पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को लोसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा अखाड़ा यादव बाबू चौक के पास किरण बाला के घर में अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया. इसी क्रम में हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि महात्मा गांधी स्मारक के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठे खड़े हैं, जो चोरी की घटना को अंजाम देने की नियम से जुटे हैं.