हजारीबाग पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी, चोरी के 80 लाख रुपए के गहने बरामद
हजारीबाग पुलिस ने 80 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 10, 2025 at 9:49 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. हजारीबाग पुलिस ने 28 अक्टूबर और 11 नवंबर को हुई दो चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है.
दोनों घटना में चोरी के आभूषणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी अजूबा के ऊपर 12, निक्की शर्मा के ऊपर 20, विकास कुमार सोनी के ऊपर 12 और विशु कुमार के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी क्रम में पुरुषोत्तम कुमार के ऊपर पांच और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू के ऊपर एक मामला थाने में दर्ज है. आरोपियों ने पहली घटना लोसिंघना जबकि दूसरी घटना बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र में अंजाम दी थी.
पुलिस के मुताबिक, दोनों घटना की बात की जाए तो लगभग 80 लाख रुपए की ज्लेवरी की अपराधियों ने चोरी की थी. इन घटनाओं के बाद हजारीबाग एसपी ने दो अलग-अलग एसआईटी टीम का गठन किया था.
घटना के बाद एसआईटी का हुआ था गठन
पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को लोसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा अखाड़ा यादव बाबू चौक के पास किरण बाला के घर में अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया. इसी क्रम में हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि महात्मा गांधी स्मारक के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठे खड़े हैं, जो चोरी की घटना को अंजाम देने की नियम से जुटे हैं.
जिसके बाद सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें मोहम्मद अजूबा, निक्की शर्मा और बिशु कुमार सोनी शामिल है. तीनों से जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बड़ा अखाड़ा जादो बाबू चौक के पास चोरी की घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया. इधर, मोहम्मद अजूबा की निशानदेही पर एक अन्य आरोपी विकास कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया है.
बरामद किए चोरी के आभूषण
सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ने बताया आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं. जिसमें 120 ग्राम सोने के आभूषण और 500 ग्राम चांदी और एक मोबाइल है. सीसीआर डीएसपी ने बताया कि 5 नवंबर को गवाटोली चौक के निकट सरदार रणवीर सिंह के घर दिनदहाड़े अज्ञात आरोपियों द्वारा 40 लाख रुपए के जेवर की चोरी हुई थी.
इस मामले में भी हजारीबाग पुलिस ने पुरुषोत्तम कुमार यादव और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है. उनके पास से लगभग 268 ग्राम का सोना, 39 हजार रुपया नकद और एक मोबाइल बरामद किया गया है.
घटना को लेकर हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने एसआईटी का गठन किया था. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति को संदिग्ध रूप में देखा गया. जिसे पुरुषोत्तम कुमार यादव के रूप में चिन्हित किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर बीणा ज्वेलर्स के मालिक नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू को हिरासत में लिया है. पूछताछ के क्रम में पता चला है कि पुरुषोत्तम कुमार यादव से चोर का सामान खरीदा था. -मनोज कुमार, सीसीआर डीएसपी.
