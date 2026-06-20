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नीट पुनर्परीक्षा को लेकर हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो सहित सभी जिलों में अलर्ट जारी, चलाया गया विशेष जांच अभियान

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने होटल संचालकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नीट की परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अवैध कार्य अथवा परीक्षा से संबंधित अनियमितता पर प्रशासन की कड़ी नजर है. ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रूपक कुमार सिंह, डीएसपी सीसीआर अरमानुल हक, कोर्रा थाना प्रभारी और सशस्त्र बल के जवानों द्वारा शुक्रवार रात्रि कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन एवं जांच की गई. जांच के दौरान होटल संचालकों एवं प्रबंधकों को आगंतुकों का समुचित पहचान पत्रों का सत्यापन सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को देने का निर्देश दिया गया.

दरअसल, 2024 में हजारीबाग से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था. ऐसे में यहां सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. उपायुक्त हजारीबाग हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया.

हजारीबाग/जमशेदपुर/बोकारो : नीट पुनर्परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट है. प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. साथ ही विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार की देर रात प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कई होटलों, रेस्टोरेंट्स और लॉजों का औचक निरीक्षण किया.

2024 में NEET-UG पेपर मामले में जांच के दौरान सामने आया था कि प्रश्नपत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था. बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और बाद में CBI की जांच में इस बात के प्रमाण मिले थे कि परीक्षा वाले दिन सुबह ही प्रश्नपत्र तक पहुंच बनाई गई थी. जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुख्य आरोपी पंकज कुमार उर्फ आदित्य ने कथित तौर पर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम की मिलीभगत से स्ट्रॉन्ग रूम में रखे पेपर तक पहुंच बनाई. आरोप है कि प्रश्नपत्र के पैकेट खोले गए, उनकी तस्वीरें ली गईं और फिर उन्हें दोबारा सील कर दिया गया था.

जमशेदपुर में भी नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर अलर्ट

इधर, जमशेदपुर में भी NEET पुनर्परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि कुल आठ परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच गाइडलाइन के तहत परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थीयों के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास के क्षेत्र की विशेष निगरानी की जा रही है.

निष्पक्ष, स्वच्छ और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. शहर में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

जमशेदपुर का एक परीक्षा केंद्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

साथ ही जिले के सभी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है और व्यवस्था का जायजा लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए. इस बार करीब 4500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. वहीं परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा केंद्रों में जैमर भी लगाए गए हैं. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

बोकारो रेलवे स्टेशन पर नीट पुनर्परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी

वहीं बोकारो में भी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन के साथ-साथ रेलवे प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं. परीक्षा में लगभग 2,880 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है. जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. रेलवे प्रशासन का अनुमान है कि करीब 1,500 से 2,000 परीक्षार्थी रेल मार्ग से बोकारो पहुंच सकते हैं. इसे देखते हुए बोकारो रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन. (फोटो-ईटीवी भारत)

रेलवे के एआरएम (ARM) विनीत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दिन स्टेशन पर भीड़भाड़, भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने इसके लिए पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. स्टेशन पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हो इसके लिए शहर का रूट चार्ट उपलब्ध कराया जाएगा और पूछताछ केंद्रों को भी सुदृढ़ किया गया है. वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट कमांडर संतोष कुमार ने बताया कि 21 जून को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है. स्टेशन परिसर में भीड़ नियंत्रण, यात्रियों की सहायता और परीक्षार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी. रेलवे प्रशासन ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचें और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने परीक्षा केंद्र तक सुगमता से पहुंचें.

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