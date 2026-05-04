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हजारीबाग में 388 जगहों पर विशेष निगरानी, पुलिस पदाधिकारी को दिए गए विशेष टास्क

वहीं निगरानी टीम के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के द्वारा 102 पेट्रोल पंप को भी चिन्हित किया गया है. जहां प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है. जिले के 146 ज्वलेरी शॉप को भी विशेष सुरक्षा कवच दिया जा रहा है. ताकि घटना की पूनरावृति ना हो. जिले में अब तक बैंक, पेट्रोल पंप, ज्वलेरी शॉप जैसे 388 महत्वपूर्ण संस्थानों पर निगरानी टीम के द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है.

हजारीबाग पुलिस ने जिले के सबसे बड़े बैंक डकैती मामले का खुलासा कर दिया है. इसके साथ ही बैंक, ज्वेलरी की दुकान और पेट्रोल पंप जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. जिले के सभी थाना प्रभारी द्वारा जिले के 140 बैंकों को चिन्हित कर निगरानी की जा रही है.

हजारीबाग: बैंक डकैती की घटना के बाद पुलिस बैंक समेत कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष तैयारी कर रही है. एसपी अमन कुमार के निर्देश पर बैंक, ज्वेलरी की दुकान, पेट्रोल पंप जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को चिन्हित करके वहां विशेष निगरानी शुरू की जा रही है ताकि आपराधिक घटना को रोका जा सके.

सभी चिन्हित स्थानों पर रजिस्टर रखा गया है. जिस पर पेट्रोलिंग पदाधिकारी को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसकी मॉनिटरिंग जिला कंट्रोल रूम से की जा रही है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पिछले दिनों लूट की कई वारदात हुई थी. जहां अपराधियों ने ज्वलेरी शॉप, पेट्रोल पंप और बैंक को निशाना बनाया है. उन सभी घटना को रिव्यू करते हुए यह कदम उठाया गया है. ताकि बैंक कर्मियों और व्यवसाइयों को सुरक्षित वातावरण दिया जा सके.

सुरक्षित वातावरण प्रदान करना

एसपी ने कहा कि सभी चिन्हित जगह पर प्रतिदिन पुलिस के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं. वही गश्ती दल भी उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से नजर रखी हुई है. जिसका एकमात्र उद्देश्य सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है. पिछले दिनों विशेष रूप से ड्राइव चलकर वारंटी को खिलाफ कार्रवाई की गई.

अवैध शराब के खिलाफ भी अभियान जारी

वहीं अवैध रूप से चल रहे शराब भट्ठियों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया. जहां भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की गई. मनचलों और बेवजह अड्डेबाजी करने वालों लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. आने वाले दिनों में ऐसा अभियान चलता रहेगा. पूरे जिले में गस्ती भी तेज कर दी गई है. कोई भी व्यक्ति जिनके आसपास कोई अवैध काम हो रहा है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दे. प्रशासन कार्रवाई करेगी और ना भी गोपनीय रखा जाएगा.

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