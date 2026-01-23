ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस ने पकड़ी एक करोड़ की अफीम, तीन तस्कर गिरफ्तार

दरअसल, हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है. सूचना के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया. गठित टीम ने कोलघटी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया.

हजारीबाग: पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की है. साथ ही इससे जुड़े तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया हैं. तीनों तस्कर चतरा जिले के रहने वाले हैं.

चेकिंग के क्रम में कोलघटी क्षेत्र के मालती टांड में एक मोटरसाइकिल पर तीन युवकों को आते हुए देखा गया. जिसे टीम ने जांच के लिए रोक लिया. जब एसआईटी ने सफेद बोरे की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में अफीम रखी हुई थी. जब पुलिस ने जब्त अफीम का वजन किया तो लगभग 20 किलो 500 ग्राम पाया गया.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर बनी टीम को यह सफलता मिली है. तीनों गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार, वरूण कुमार और सुदेश यादव शामिल हैं. तीनों की उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है. सभी चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. जब्त अफीम की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है: अमित आनंद, सदर एसडीपीओ

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी, लगभग 70 एकड़ में लगी फसल नष्ट

अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त! पलामू पुलिस तैयार कर रही सूची, मुकदमों के अनुसंधान में लायी गई तेजी

कोडरमा के गझंडी जंगल में चोरी छुपे हो रही थी अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट