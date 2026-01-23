ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस ने पकड़ी एक करोड़ की अफीम, तीन तस्कर गिरफ्तार

हजारीबाग पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम जब्त करते हुए तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

three smugglers arrested with opium
एक करोड़ की अफीम जब्त (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की है. साथ ही इससे जुड़े तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया हैं. तीनों तस्कर चतरा जिले के रहने वाले हैं.

दरअसल, हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है. सूचना के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया. गठित टीम ने कोलघटी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया.

एक करोड़ की अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Etv bharat)

चेकिंग के क्रम में कोलघटी क्षेत्र के मालती टांड में एक मोटरसाइकिल पर तीन युवकों को आते हुए देखा गया. जिसे टीम ने जांच के लिए रोक लिया. जब एसआईटी ने सफेद बोरे की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में अफीम रखी हुई थी. जब पुलिस ने जब्त अफीम का वजन किया तो लगभग 20 किलो 500 ग्राम पाया गया.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर बनी टीम को यह सफलता मिली है. तीनों गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार, वरूण कुमार और सुदेश यादव शामिल हैं. तीनों की उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है. सभी चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. जब्त अफीम की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है: अमित आनंद, सदर एसडीपीओ

