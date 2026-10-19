हजारीबाग में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार, सीसीएलकर्मी को उतारा था मौत के घाट
हजारीबाग पुलिस ने पति की हत्या में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 19, 2026 at 8:06 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 अक्टूबर को सीसीएलकर्मी मंगलेश पाल उर्फ हैप्पी हत्याकांड का खुलासा किया है. बड़कागांव एसडीपीओ अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलेश पाल की पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था.
घटना के 24 घंटे के अंदर पकड़े गए आरोपी
दरअसल, हजारीबाग के गिद्दी थाना अंतर्गत 18 अक्टूबर को सीसीएलकर्मी मंगलेश पाल उर्फ हैप्पी की अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर गई थी. घटना के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल मृतक की पत्नी, प्रेमी एवं एक अन्य साथी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.
धरदार हथियार से हत्या
बड़कागांव एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि गिद्दी थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी कि मेन गेट स्थित गिद्दी के सीसीएल कर्मी मंगलेश पाल उर्फ हैप्पी के घर में अज्ञात अपराधियों ने लूट के दौरान सीसीएल कर्मी की पत्नी के हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसके पति की धरदार हथियार से हत्या कर दी है. जिसकी सूचना थाना प्रभारी द्वारा वरीय अधिकारियों को दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया.
आरोपियों ने कबूली हत्या की बात
एसआईटी टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक की पत्नी सोनाली को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के क्रम में मृतक की पत्नी ने खुद और अपने प्रेमी कौशिक कुमार तथा एक नाबालिग सहयोगी के साथ मिलकर धरदार हथियार से पति मंगलेश पाल उर्फ हैप्पी की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल की, साथ ही घटना के दिन सबूत मिटाने के उद्देश्य से खून को पोछने का भी प्रयास किया गया.
प्रेमी से शादी करने के लिए दिया गया घटना को अंजाम
अभियुक्तों की निशानदेही के बाद हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार, चाकू, अभियुक्तों के खून वाले कपड़े, चप्पल एवं मृतक एवं पत्नी का जला मोबाइल बरामद किया गया. पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि नौकरी की लालच और अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था.
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