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हजारीबाग में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार, सीसीएलकर्मी को उतारा था मौत के घाट

हत्या में शामिल तीन लोग गिरफ्तार ( Etv Bharat )

हजारीबाग: पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 अक्टूबर को सीसीएलकर्मी मंगलेश पाल उर्फ हैप्पी हत्याकांड का खुलासा किया है. बड़कागांव एसडीपीओ अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलेश पाल की पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था.

घटना के 24 घंटे के अंदर पकड़े गए आरोपी