हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांडेय गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांंडेय गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : December 17, 2025 at 8:58 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांडेय गिरोह के सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदरा जंगल में कुछ अपराधी हथियार और गोलियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आलोक राज, सूरज सिंह, लक्ष्मण पासवान, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार और पप्पू पांडे को गिरफ्तार किया गया है.
रंगदारी समेत धमकी देने की घटनाओं में रहे हैं शामिल
तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस तथा सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे पांडेय गिरोह के लिए काम करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने तथा धमकी देने की घटनाओं में शामिल रहे हैं. पुलिस के अनुसार, ये सभी अपराधी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया छापेमारी अभियान
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष एसटीएफ टीम का गठन किया गया है. गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इंदरा जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया. पुलिस को देखते ही जंगल में छिपे अपराधी भागने लगे लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर सभी सातों अपराधियों को पकड़ लिया.
कार्रवाई से सक्रिय संगठित अपराधियों में हड़कंप
पुलिस ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है. हजारीबाग पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय संगठित अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक ने इसे कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि बताया है.
ये भी पढ़ें- बीएसएल के जीएम कौस्तुभ बसु दुष्कर्म केस में गिरफ्तार, बोकारो से छत्तीसगढ़ ले गई पुलिस
शिकंजे में ड्रग्स कारोबारी पति-पत्नी, मादक पदार्थ बेचती थी फैमली!
सिमडेगा में 60 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, डीसी की सूचना पर हुई कार्रवाई