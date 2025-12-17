ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांडेय गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार

हजारीबाग: पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांडेय गिरोह के सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदरा जंगल में कुछ अपराधी हथियार और गोलियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आलोक राज, सूरज सिंह, लक्ष्मण पासवान, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार और पप्पू पांडे को गिरफ्तार किया गया है.

रंगदारी समेत धमकी देने की घटनाओं में रहे हैं शामिल

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस तथा सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे पांडेय गिरोह के लिए काम करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने तथा धमकी देने की घटनाओं में शामिल रहे हैं. पुलिस के अनुसार, ये सभी अपराधी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद (Etv bharat)

अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया छापेमारी अभियान