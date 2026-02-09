ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस ने बरामद किया 4 लाख का ब्राउन शुगर, एक तस्कर गिरफ्तार

हजारीबाग: नशे के खिलाफ हजारीबाग पुलिस सख्त है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्राउन शुगर का गोरखधंधा चल रहा है. इस सूचना के आलोक में टीम गठित कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जिसके पास से लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरोपी शहर में ब्राउन शुगर सप्लाई करता था. पुलिस उस नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके.

लगभग चार लाख रुपये आंकी गई ब्राउन शुगर की कीमत

हजारीबाग के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में पुलिस ने 38.80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. ब्राउन शुगर की कीमत 4 लाख रुपये आंकी गई है. साथ ही आरोपी के पास से 10100 रुपये नगद बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जानकारी देते डीएसपी प्रशांत कुमार (Etv bharat)

38.80 ग्राम ब्राउन शुगर और करीब 10 हजार रुपये नगद मिले

दरअसल, हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरा रेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप के पीछे ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री हो रही है. जिस पर सदर एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में, प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार द्वारा छापेमारी टीम का गठन किया गया. छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया. तलाशी के क्रम में उसके पास से 38.80 ग्राम ब्राउन शुगर और 10,100 नगद रुपये मिले.