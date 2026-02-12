ETV Bharat / state

स्कॉर्पियो चोरों का पर्दाफाश, गैंग के मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधी गिरफ्तार

हजारीबाग: पुलिस ने स्कॉर्पियो कार चुराने वाले छह गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया है. ये चोर खास तौर पर स्कॉर्पियो कार चुराते थे और उनका इस्तेमाल बिहार में शराब की तस्करी के लिए करते थे. हजारीबाग पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर एक चोरी की स्कॉर्पियो भी बरामद की है.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने स्कॉर्पियो कार चोरी की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की थी. टीम ने कार्रवाई करते हुए छह गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हजारीबाग में 10 स्कॉर्पियो कार चुराई थीं. हजारीबाग एसपी को सूचना मिली कि लोहसिंघना थाना इलाके में बिहार रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली एक सफेद गाड़ी पुलिस पेट्रोल गाड़ी को टक्कर मारने और फिर इंद्रपुरी चौक पर एक बैरियर को टक्कर मारने के बाद तेजी से भाग रही है.

गैंग के मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में छापेमारी की गई. पुलिस ने पेलावल गोडखर मोड़ के पास गाड़ी को जब्त कर लिया, जहां कुल छह लोग अंदर मिले. पूछताछ करने पर, सभी ने चार पहिया वाहन चुराकर बिहार में शराब माफिया को देने की बात कबूल की. ​​इन चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करके अवैध शराब का धंधा किया जाता था.

गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार, यशराब अली उर्फ ​​अशरफ अली उर्फ ​​पप्पू खान उर्फ ​​गुरु जी, विवेक कुमार, जितेंद्र कुमार मेहता, मोहम्मद जॉनी उर्फ ​​चौहान और शेखराज शामिल हैं.