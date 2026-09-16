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हजारीबाग में पुलिस ने दबोचे 5 साइबर अपराधी, साइड इनकम जनरेट करने वाले लोगों से मांगते थे मोटी रकम

हजारीबाग पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए हैं.

police arrested five cyber accused
साइबर अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 5:18 PM IST

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हजारीबाग: पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप समेत भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम अमरदीप यादव, संजीव कुमार, संटू कुमार, प्रवीण कुमार और राजू कुमार है, जो बिहार के नवादा और नालंदा जिला के रहने वाले हैं.

किराए के मकान में रहकर दे रहे थे साइबर घटना को अंजाम

दरअसल, हजारीबाग एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि बाबा पथ हुरहुरू में कुछ लोग किराए के मकान में रहकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं. इसी सूचना के आलोक में बाबा पथ हुरहुरु रामेंद्र कुमार सिंह के मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की गई. जहां से 5 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया. जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस के हाथ अहम जानकारी मिली.

साइबर अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)

ये भी साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे. पूछताछ में बताया गया कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर टाटा पावर के ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी लगाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ठगी जाती थी.

सोशल मीडिया के जरिए ढूंढते थे 'मुर्गा'

पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया का उपयोग करते थे. सोशल मीडिया के माध्यम से वे यह मालूम करना चाहते थे कि ऐसे कौन से लोग हैं, जो साइड इनकम जेनरेट करना चाहते हैं. ये लोग ऐसे ही व्यक्ति को टारगेट कर मैसेज या फिर फोन के जरिए संपर्क साधते थे, जिसके बाद उनसे मोटी रकम मांगी जाती थी.

पैसे के लेनदेन के पहले सत्यापन जरूरी

इधर, हजारीबाग पुलिस ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के लेनदेन के पहले पूरी बात को सत्यापित करें. इसके बाद ही पैसा दें. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो भी शख्स साइबर अपराध की घटना को अंजाम देगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

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