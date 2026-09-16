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हजारीबाग में पुलिस ने दबोचे 5 साइबर अपराधी, साइड इनकम जनरेट करने वाले लोगों से मांगते थे मोटी रकम

हजारीबाग: पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप समेत भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम अमरदीप यादव, संजीव कुमार, संटू कुमार, प्रवीण कुमार और राजू कुमार है, जो बिहार के नवादा और नालंदा जिला के रहने वाले हैं.

किराए के मकान में रहकर दे रहे थे साइबर घटना को अंजाम

दरअसल, हजारीबाग एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि बाबा पथ हुरहुरू में कुछ लोग किराए के मकान में रहकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं. इसी सूचना के आलोक में बाबा पथ हुरहुरु रामेंद्र कुमार सिंह के मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की गई. जहां से 5 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया. जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस के हाथ अहम जानकारी मिली.

साइबर अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)

ये भी साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे. पूछताछ में बताया गया कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर टाटा पावर के ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी लगाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ठगी जाती थी.

सोशल मीडिया के जरिए ढूंढते थे 'मुर्गा'