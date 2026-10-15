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हजारीबाग में चौपारण डकैती का खुलासा, 5 गिरफ्तार, लूटे गए आभूषण बरामद

चौपारण डकैती के पांच आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

हजारीबाग: पुलिस ने बहुचर्चित चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघरावा स्थित वैष्णवी ज्वैलरी शॉप में हथियार के बल पर डकैती की घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने घटना में संलिप्त 5 आरोपी मोहिउद्दीन अंसारी, गुलजार अंसारी, सद्दाम अंसारी, सोबराती अंसारी और शेखजमील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग पुलिस ने आरोपियों का मार्च भी निकाला और साफ चेतावनी दी कि कोई भी शख्स कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

घटना में आरोपियों ने स्वीकार की संलिप्तता