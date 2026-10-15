हजारीबाग में चौपारण डकैती का खुलासा, 5 गिरफ्तार, लूटे गए आभूषण बरामद
हजारीबाग पुलिस ने हथियारों के बल पर डकैती की घटना करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 15, 2026 at 9:00 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने बहुचर्चित चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघरावा स्थित वैष्णवी ज्वैलरी शॉप में हथियार के बल पर डकैती की घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने घटना में संलिप्त 5 आरोपी मोहिउद्दीन अंसारी, गुलजार अंसारी, सद्दाम अंसारी, सोबराती अंसारी और शेखजमील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग पुलिस ने आरोपियों का मार्च भी निकाला और साफ चेतावनी दी कि कोई भी शख्स कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.
घटना में आरोपियों ने स्वीकार की संलिप्तता
एसपी अमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के खुलासा को लेकर अज्ञात अपराध कर्मियों की पहचान करने के लिए टीम गठित की गई थी. टीम ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात अपराध कर्मियों की पहचान की. जिसके बाद पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की. गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल और हेलमेट का उपयोग किया गया था. पुलिस ने घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाए गए हथियार भी बरामद किए हैं.
48.26 ग्राम सोना एवं 4.051 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद
छापामारी टीम ने धनबाद हरिना कतरास स्थित जय ज्वैलर्स से लुटे गए सोने का 48.26 ग्राम और चांदी का लगभग 4.051 किलोग्राम आभूषण बरामद किया है. साथ ही चौपारण थाना क्षेत्र के ढ़ाब सलोनिया स्थित क्रसर के पास टुटे-फुटे मकान से घटना में प्रयोग किया गया देसी कट्टा 1, जिंदा गोली 1, चाकू 1, पेचकस 1 एवं पलास 1 बरामद किया गया है.
हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपारण थानांतर्गत सिंगरावा वैष्णवी ज्वेलर्स से किये गए डकैती की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए 05 अपराधियों को 04 किग्रा लुटे गए आभूषण के साथ गिरफ्तार किया गया। @JharkhandPolice @DGPJH @IGBokaro @DIGHazaribagh https://t.co/K2bRMKh3Be— Hazaribagh Police (@HazaribagPolice) October 15, 2026
घटना को अंजाम देने से पहले करते थे रेकी
इसके अतिरिक्त गिरफ्तार आरोपियों ने बताया घटना के पूर्व भी हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर की ओर ज्वेलरी दुकान को रेकी कर लूटपाट करते हैं. पूर्व में इन्हें कई बार डकैती लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेजा गया है. 10 सितंबर की रात बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घाघरा में भी रेकी कर इन सभी के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था. 9 सितंबर 2026 की रात चांडिल थाना अंतर्गत पटरी किनारे बस स्टैंड के पास एक सोना व्यापारी के घर लूटपाट की और घर में रखा सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे.
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