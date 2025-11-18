ETV Bharat / state

हजारीबाग में चार शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट के जरिए उड़ा रहे थे पैसे

हजारीबागः साइबर अपराधी नए-नए हथकंडा अपना कर लोगों की गाढ़ी कमाई उनके खातों से ही उड़ा ले रहे हैं. हजारीबाग पुलिस ने चार ऐसे ही साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो म्यूल खाता के जरिए साइबर अपराध करते थे. पुलिस ने उनके पास से छह सिम कार्ड, 19 अलग-अलग बैंक के एटीएम और डेबिट कार्ड, दो-चार पहिया गाड़ी और 150000 रुपये बरामद किए हैं.

अनवांटेड लिंक के जरिए चल रहा फ्रॉड

साइबर अपराध का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कई लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो दे रहे हैं. इन दिनों साइबर अपराधी अनवांटेड लिंक के जरिए अपराध कर रहे हैं. जो बिना खाता धारक की जानकारी के उनके अकाउंट का एक्सेस प्राप्त कर ले रहे हैं. उस अकाउंट में ठगी का पैसा भेजा जाता है और फिर एटीएम के जरिए उसे निकाल लिया जाता है.

जानकारी देते एसपी अंजनी अंजन (Etv Bharat)

हिरासत में लिए गए चार युवक

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हजारीबाग के डूमर के ग्रामीण से खाता और एटीएम कार्ड ले रहे हैं. जिसमें साइबर क्राइम का पैसा आता है. इस सूचना के आलोक पर छापेमारी टीम ने दो युवक को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम डूमर सरौनी जंगल से हिरासत में ले लिया. इन दोनों व्यक्तियों का नाम राजू और शिवा कुमार बताया गया है.