हजारीबाग में चार शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट के जरिए उड़ा रहे थे पैसे
हजारीबाग पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधी के पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किए गए हैं.
Published : November 18, 2025 at 10:05 AM IST
हजारीबागः साइबर अपराधी नए-नए हथकंडा अपना कर लोगों की गाढ़ी कमाई उनके खातों से ही उड़ा ले रहे हैं. हजारीबाग पुलिस ने चार ऐसे ही साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो म्यूल खाता के जरिए साइबर अपराध करते थे. पुलिस ने उनके पास से छह सिम कार्ड, 19 अलग-अलग बैंक के एटीएम और डेबिट कार्ड, दो-चार पहिया गाड़ी और 150000 रुपये बरामद किए हैं.
अनवांटेड लिंक के जरिए चल रहा फ्रॉड
साइबर अपराध का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कई लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो दे रहे हैं. इन दिनों साइबर अपराधी अनवांटेड लिंक के जरिए अपराध कर रहे हैं. जो बिना खाता धारक की जानकारी के उनके अकाउंट का एक्सेस प्राप्त कर ले रहे हैं. उस अकाउंट में ठगी का पैसा भेजा जाता है और फिर एटीएम के जरिए उसे निकाल लिया जाता है.
हिरासत में लिए गए चार युवक
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हजारीबाग के डूमर के ग्रामीण से खाता और एटीएम कार्ड ले रहे हैं. जिसमें साइबर क्राइम का पैसा आता है. इस सूचना के आलोक पर छापेमारी टीम ने दो युवक को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम डूमर सरौनी जंगल से हिरासत में ले लिया. इन दोनों व्यक्तियों का नाम राजू और शिवा कुमार बताया गया है.
हजारीबाग और देवघर के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपी
एसपी ने बताया कि तलाशी के क्रम में भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और डेढ़ लाख रुपये बरामद किए गए. जब उनसे पूछताछ की गई तो बताया कि बरामद एटीएम कार्ड अलग-अलग व्यक्तियों से झांसा और कुछ पैसे देकर साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए पैसों को निकाल कर दूसरे अपराधियों तक पहुंचाना था. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मोहम्मद जाकिर अंसारी और तस्लीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया. दोनों पेशेवर साइबर अपराधी हैं. गिरफ्तार आरोपियों में एक गिरिडीह-हजारीबाग और दूसरा देवघर का रहने वाला है.
लोग जानबूझकर तो कुछ अनजाने में अपना अकाउंट का एक्सेस साइबर अपराधियों को दे देते हैं. जो जानबूझकर देते हैं, वह अपराध के श्रेणी में आते हैं. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. लेकिन कभी-कभी अनवांटेड लिंक टच करने से मोबाइल हैक हो जाता है और साइबर अपराधी सारी जानकारी मोबाइल के जरिए ले लेते हैं. साइबर अपराधी सबसे पहले बैंक और मोबाइल भुगतान सेवा ऐप को हैक करते हैं. ऐसे में सावधानी बरतना और जागरूक रहना बेहद जरूरी है. अंजनी अंजान, एसपी
उन्होंने सभी से अपील की है कि स्मार्टफोन अवश्य रखें, लेकिन अनवांटेड लिंक कभी भी टच न करें. अगर आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपका बैंक से पैसा भी गायब हो जाए.
