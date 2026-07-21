प्रेमिका को पाने के लिए अपने दोस्त की कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी के किया गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस ने डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाई और आरोपी पवन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया.
Published : July 21, 2026 at 7:10 PM IST
हजारीबागः पुलिस ने हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पवन कुमार दास को इस मामले में गिरफ्तार किया है. जांच में जो खुलासा हुआ है वह रूह कंपाने वाला है.
वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आरोपी गिरफ्तार
हजारीबाग सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 19 जुलाई 2026 को दर्ज हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के ही नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
दोस्त को अधिक शराब पिलाकर की हत्या
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक विकास कुमार सिंह और वह खुद एक ही युवती से प्रेम करता था. इसी बात को लेकर उसने विकास कुमार सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई की रात आरोपी ने विकास कुमार सिंह को अधिक शराब पिलाई. नशे की हालत में जमीन पर गिरने के बाद उसने उसका मुंह जमीन पर दबाकर और लात-घूंसों से हमला कर उनकी हत्या कर दी. आरोपी को यह भी जानकारी थी कि मृतक दिल का मरीज है और उसके सीने में पेसमेकर मशीन लगी हुई थी.
एक ही युवती से दोनों करते थे प्रेम
पूछताछ में यह पता चला है कि मृतक और आरोपी दोनों मेडिकल कॉलेज में ही काम करते थे. दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी. दोस्ती उस वक्त दुश्मनी में बदल गई जब पवन कुमार ने विकास कुमार सिंह को उसी युवती से वीडियो पर बात करते हुए देख लिया जिससे वह खुद प्रेम करता था और फोन पर बात करता था.
मगर विकास के बीच में आने से वह युवती ने पवन से बात करना बहुत कम कर दिया था और विकास से अधिक बातें करने लगी थी. बस वहीं से उसने विकास कुमार सिंह के मारने की रणनीति बनाई. मौका मिलते ही पवन कुमार ने प्रेमिका के चक्कर में अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली.
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