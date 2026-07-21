ETV Bharat / state

प्रेमिका को पाने के लिए अपने दोस्त की कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी के किया गिरफ्तार

हजारीबागः पुलिस ने हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पवन कुमार दास को इस मामले में गिरफ्तार किया है. जांच में जो खुलासा हुआ है वह रूह कंपाने वाला है.

वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

हजारीबाग सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 19 जुलाई 2026 को दर्ज हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के ही नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह (Etv Bharat)

दोस्त को अधिक शराब पिलाकर की हत्या

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक विकास कुमार सिंह और वह खुद‌ एक ही युवती से प्रेम करता था. इसी बात को लेकर उसने विकास कुमार सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई की रात आरोपी ने विकास कुमार सिंह को अधिक शराब पिलाई. नशे की हालत में जमीन पर गिरने के बाद उसने उसका मुंह जमीन पर दबाकर और लात-घूंसों से हमला कर उनकी हत्या कर दी. आरोपी को यह भी जानकारी थी कि मृतक दिल का मरीज है और उसके सीने में पेसमेकर मशीन लगी हुई थी.