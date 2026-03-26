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रामनवमी को लेकर हजारीबाग पुलिस का अभेद सुरक्षा कवच, आकाश से लेकर धरती तक रहेगी पैनी नजर

पुलिस पदाधिकारियों संग हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन. ( फोटो-ईटीवी भारत )