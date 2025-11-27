ETV Bharat / state

गांव की 5000 साल पुरानी लोक कला दिख रही है सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर, हजारीबाग नगर निगम की पहल

हजारीबाग के सोहराय कला का इतिहास लगभग 5000 साल से अधिक पुराना है. इस कला को जीआई टैग मिल चुका है. यह कला ग्रामीण क्षेत्र और गुफा-कंदरा से बाहर निकलकर हजारीबाग के शहर में दिखेगी. हजारीबाग नगर निगम के प्रयास से यह किया जा रहा है. नगर निगम प्रशासन ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं. जिसके तहत शहर की दीवारों पर सोहराय कला उकेरी जा रही है.

हजारीबाग: 5000 साल से भी अधिक पुरानी लोक कला सोहराय अब गुफा और गांव की दीवारों से बाहर निकलकर शहर की दीवारों पर दिखने लगी है. हजारीबाग नगर निगम सोहराय कला के जरिए शहर को सुंदर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत समारणालय और नगर निगम दफ्तर की चहारदीवारी पर यह कलाकृति देखी जा सकती है.

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह कला हजारीबाग की है और हजारीबाग के लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से शहर की दीवारों पर सोहराय पेंटिंग की जा रही है. समारणालय और नगर निगम दफ्तर की दीवारों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोहराय पेंटिंग उकेरी जा रही है. क्योंकि यहां सबसे अधिक आम जनता और बाहर से लोग आते हैं. बाहर से आने वाले लोग भी हजारीबाग की लोक कला से अवगत हो सकें इस कारण दोनों दफ्तरों की दीवारों पर सोहराय पेंटिंग बनाई गई है. आने वाले समय में अन्य दीवारों पर भी यह कलाकृति उकेरी जाएगी.

हजारीबाग के सरकारी दफ्तर की दीवार पर सोहराय पेंटिंग बनाते कलाकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

कलाकार भी कहते हैं कि बेहद खुशी होती है जब अपने गांव-घर की कलाकृति जिसका एक पुराना इतिहास है उसे दीवारों पर उकेरी जाती है. उन्होंने कहा कि यह कलाकृति हजारीबाग की पहचान है. जब दीवारों पर कलाकृति बनती है तो दीवार भी जीवंत हो उठती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कलाकृति में वन्य जीव-जंतु को दर्शाया जाता है. साथ ही पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाता है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिला की तमाम चहारदीवारी पर इस तरह की कलाकृति बनानी चाहिए और उसका रख-रखाव भी करना चाहिए, ताकि इसकी पहचान आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे.हजारीबाग की दीवारें आने वाले समय में सोहराय कला से रंगी हुई दिखेगी. कहा जाए तो जिला की दीवारें अब जीवंत हो जाएगी. 5000 साल पुरानी लोक कला को यहां के लोग नजदीक से समझ पाएंगे.

