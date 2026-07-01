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सांसद मनीष जायसवाल ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, कहा- 2 साल बेमिसाल, केंद्र सरकार की योजना को दी गई गति

इसी तरह पीएम सड़क योजना के तहत हजारीबाग में 93 किलोमीटर और रामगढ़ में 66 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है. अब यह योजना अंतिम पायदान पर है. इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत हजारीबाग में 10854 और रामगढ़ में 6622 आवास बनाए गए हैं. अमृत भारत स्टेशन के तहत बड़काना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि हजारीबाग में 3 सालों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और पीएम निधि योजना से लाखों लोगों को जोड़ा गया. कुसुम योजना के तहत हजारीबाग में 3023 और रामगढ़ में 2016 पंप किसानों को उपलब्ध कराए गए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के कार्य प्रणाली के कारण अभी भी कई लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है.

मनीष जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई योजनाएं जनमानस के लिए धरातल पर उतारी हैं. उन योजनाओं को हजारीबाग में भी गति दी गई है. उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना हजारीबाग में पूरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही के दौरान उनकी उपस्थिति 96% रही है. इस दौरान 211 प्रश्न सदन में रखे गए. जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पेयजल जनजातीय समाज, ऊर्जा, आवास और साइबर सुरक्षा जैसे मामले शामिल थे.

हजारीबागः सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. इन्होंने बताया कि 2 साल सेवा और समर्पण का रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए योजना समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए हजारीबाग में काम किया गया है.

हजारीबाग में बरकाकाना और कोडरमा रेल मार्ग का दोहरे रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है. इस योजना के पूरे होने पर हजारीबाग को नई रेल सुविधा मिल पाएगी. महिला सशक्तिकरण को लेकर हजारीबाग में 820 गतिविधियां कराईए गई हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर काम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि संसद की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह केंद्र की योजना को अपने क्षेत्र में धरातल पर उतारे. उस क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं.

सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान 10 करोड़ रुपए सांसद निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं. इसे लेकर 196 योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं. स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस योजना की अनुशंसा की गई है उसे वह धरातल पर उतारें. लेकिन तस्वीर कुछ और ही है. उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपया मेरे उनके खाते में नहीं बल्कि सरकार के खाते में रहता है. क्षेत्र में जिस योजना का अनुशंसा सांसद करते हैं उसे धरातल पर उतारना प्रशासन का काम है.

एक और बस की शुरुआत की जाएगीः हजारीबाग सांसद

इसके अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा सांसद खेल महोत्सव, सांसद तीर्थ यात्रा, वधू सम्मान योजना धरातल पर उतारी गईं. जिससे कई लोगों को लाभ मिला है. उन्होंने सांसद तीर्थ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 29 जून 2025 से लेकर अब तक 4417 लोगों को तीर्थ यात्रा कराई गई है. आम जनता की मांग को देखते हुए एक और बस की शुरुआत की जाएगी. जिससे 1 साल में 10 हजार से अधिक लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा सकेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में हजारीबाग में एयरपोर्ट बने इसे लेकर केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार से भी वार्ता की गई है.

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का 12 वर्ष का कार्यकाल 'सेवा, सुशासन और विकास' का ऐतिहासिक अध्याय रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर हजारीबाग में भी काम किए गए. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर उतारा जाएगा.

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